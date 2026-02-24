  • Megjelenítés
Kimondta Amerika nyugalmazott tábornoka: történelmi lehetőség kapujában állnak, összeomolhat az iszlamista rezsim
Kimondta Amerika nyugalmazott tábornoka: történelmi lehetőség kapujában állnak, összeomolhat az iszlamista rezsim

Az amerikai Fox Newsnak nyilatkozott Jack Keane nyugalmazott tábornok, aki szerint az Egyesült Államok és Izrael történelmi lehetőség kapujában áll.

Véleményem szerint semmit sem szabad tennünk ennek a rezsimnek az élettartamának meghosszabbítása érdekében, amikor történelmi lehetőségünk van – tekintve, hogy milyen gyenge és törékeny –, hogy megteremtsük a feltételeket a rezsim összeomlásához. 46 éve soha nem voltunk ilyen helyzetben

– mondta el Keane, aki korábban a vezérkari főnök helyettese volt, jelenleg vezető stratégiai elemzőként dolgozik.

A nyugalmazott tábornok szerint a közel-keleti hatalom hosszú éveken keresztül csak hazudott az Egyesült Államoknak. Szerinte Teherán célja ezzel az volt, hogy a tárgyalások fenntartásával mentőövhöz jusson. Most a helyzet viszont alaposan megváltozott, a rezsim gyenge, az ország rendkívül instabil, éppen ezért most látja elérkezettnek az időt a támadáshoz. Szerinte, azt még ki kell várni, hogy a mostani tárgyalások vezetnek-e érdemi megállapodásra, de amennyiben nem, akkor

Iránt fel kell tenni egy lehetséges katonai művelet célpontjainak listájára.

Keane Venezuelával példálózott, szerinte a dél-amerikai országhoz hasonlóan a rezsim összeomlásával egy Washington számára sokkal kedvezőbb vezetés jöhet. Szerinte ez a lépés lehet a kulcs a regionális béke és stabilitás eléréséhez. Kifejtette, hogy az iszlamista hatalomnak van megtorló képessége, ugyanakkor szerinte az amerikaiak és Izrael alaposan felkészült ezekre.

