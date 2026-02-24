Kimondta Amerika nyugalmazott tábornoka: történelmi lehetőség kapujában állnak, összeomolhat az iszlamista rezsim

Véleményem szerint semmit sem szabad tennünk ennek a rezsimnek az élettartamának meghosszabbítása érdekében, amikor történelmi lehetőségünk van – tekintve, hogy milyen gyenge és törékeny –, hogy megteremtsük a feltételeket a rezsim összeomlásához. 46 éve soha nem voltunk ilyen helyzetben

– mondta el Keane, aki korábban a vezérkari főnök helyettese volt, jelenleg vezető stratégiai elemzőként dolgozik.

A nyugalmazott tábornok szerint a közel-keleti hatalom hosszú éveken keresztül csak hazudott az Egyesült Államoknak. Szerinte Teherán célja ezzel az volt, hogy a tárgyalások fenntartásával mentőövhöz jusson. Most a helyzet viszont alaposan megváltozott, a rezsim gyenge, az ország rendkívül instabil, éppen ezért most látja elérkezettnek az időt a támadáshoz. Szerinte, azt még ki kell várni, hogy a mostani tárgyalások vezetnek-e érdemi megállapodásra, de amennyiben nem, akkor

Iránt fel kell tenni egy lehetséges katonai művelet célpontjainak listájára.

Keane Venezuelával példálózott, szerinte a dél-amerikai országhoz hasonlóan a rezsim összeomlásával egy Washington számára sokkal kedvezőbb vezetés jöhet. Szerinte ez a lépés lehet a kulcs a regionális béke és stabilitás eléréséhez. Kifejtette, hogy az iszlamista hatalomnak van megtorló képessége, ugyanakkor szerinte az amerikaiak és Izrael alaposan felkészült ezekre.

