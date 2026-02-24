  • Megjelenítés
FONTOS Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett
Kitálalt Zelenszkij: ezért olyan hatékonyak az orosz ballisztikus rakéták - Van egy terület, ahol elég komoly bajban van Ukrajna
Kitálalt Zelenszkij: ezért olyan hatékonyak az orosz ballisztikus rakéták - Van egy terület, ahol elég komoly bajban van Ukrajna

Ukrajna területének jelentős részén továbbra sincsenek ballisztikus rakéták elfogására alkalmas légvédelmi rendszerek – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német Tagesschaunak adott interjújában.

Zelenszkij hangsúlyozta: a légvédelemmel kapcsolatos korábbi nyilatkozataival nem a partnereket kívánta bírálni, csupán a valós helyzetre akarta felhívni a figyelmet.

Az elnök tájékoztatása szerint az ország területének

mintegy nyolcvan százaléka nem rendelkezik ballisztikus rakéták elhárítására képes eszközökkel, például Patriot-ütegekkel.

A rendszerek pontos telepítési helyét biztonsági okokból nem árulta el.

Az államfő kiemelte, hogy Kijev a partnerországokkal közösen dolgozik a légvédelem megerősítésén. Kitért arra is, hogy sikerült forrást találniuk a beszerzésekre akkor is, amikor a szövetségesek közvetlenül nem tudnak rendszereket átadni.

Az elnök a költségek nagyságrendjét is érzékeltette: egyetlen légvédelmi rendszer ára másfél-kétmilliárd dollár, míg egyetlen elfogórakéta két-hárommillió dollárba kerül.

