Lecsapott a bombaciklon: az óriási hóvihar miatt teljesen megállt az élet Amerika keleti partján

A vihar vasárnap éjjel érte el a térséget, és hétfőn egész nap tombolt. A légköri képződmény rendkívül gyorsan erősödött, így hétfő hajnalra bombaciklonná alakult. Az intenzív havazást kísérő orkánerejű szél több helyen hófúvásokat okozott, ezért az érintett területeken több tízmillió ember számára adtak ki figyelmeztetést.
A történelmi erejű vihar széles körű fennakadásokat okozott a mindennapi életben.
A régió iskoláiban szünetelt a tanítás, az amerikai Képviselőház és a Szenátus pedig egyaránt elhalasztotta a hét elejére tervezett szavazásait. A vasúti menetrend több fő útvonalon módosult, a tömegközlekedés pedig átmenetileg leállt. New Yorkban még a DoorDash ételkiszállító szolgáltatás is felfüggesztette működését.
A FlightAware internetes szakportál szerint hétfő délutánra több mint hatezer járatot töröltek, leginkább a New York-i, bostoni és philadelphiai repülőtereken. A fennakadások kedden is folytatódnak, már közel kétezer járatot töröltek.
A helyi hatóságok szükségállapotot hirdettek, és több területen közlekedési tilalmat rendeltek el, emellett felszólították a lakosságot, hogy a vihar elvonulásáig maradjanak otthon.
A helyi média szerint az állam nagy részében a havazás kedden is megbénítja az életet.
A nemzeti meteorológiai szolgálat árvízveszélyre is figyelmeztetett New York, New Jersey és Massachusetts egyes részein. Nyolc állam - Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania és Rhode Island - kormányzói szükségállapotot hirdettek. A vihar következtében 570 ezer háztartás maradt áram nélkül, ebből több mint 285 ezer Massachusetts államban.
Bár a vihar hétfő estére veszített erejéből, hatalmas területen hagyott maga után vastag hótakarót. A Rhode Island-i Providence repülőterén 83 centiméternyi hó hullott, de egyes térségekben 90 centimétert is meghaladó hótakaró képződött.
A jelenlegi előrejelzések szerint a nehezén már túlvagyunk
- jelentette ki Zohran Mamdani, New York polgármestere. A város nagy részén 40-50 centiméteres hó esett.
Január végén egy hóvihar és az azt követő hosszú hideghullám mintegy száz halálesetet okozott az Egyesült Államokban, ebből legalább 18-at New Yorkban. Most New York polgármestere azt mondta, nincs tudomásuk arról, hogy a hóvihar miatt bárki is meghalt volna a város utcáin.
Az előrejelzések szerint a térségben hamarosan újabb havazásra kell számítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
Majdnem 400 repülő objektumot fogtak el a légtérben.
Nyíltan megszegik az EU-s megállapodást Trump legújabb vámjai
Kezdődhetnek elölről a tárgyalások.
Rakétaként lőttek ki a lakossági állampapírok
Nem mindennapi ugrás!
Hátborzongató beszámolók jelentek meg egy titkos fegyverről? - Fényes győzelmet aratott Donald Trump
Tényleg a jövő haditechnikája debütált?
Nagyon idegesek az oroszok: azt mondják, két európai ország titokban atomfegyvert akar adni Ukrajnának
Nagyon meredek prognózis jött Moszkvából.
Kemény bírálatot kapott Trump Berlinből: stratégiai hibákat követett el, még messzebb van az ukrajnai béke, mint előtte
Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt az invázió negyedik évfordulóján.
Otthon és idegenben is vesztésre áll Európa legerősebb gazdasága
Egyetlen ágazat tud csak ellenállni a kihívásoknak.
Egymillió dollárt nyert Budapest
A Bloomberg nemzetközi pályázatán került a legjobbak közé.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?