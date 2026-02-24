  • Megjelenítés
Lecsapott a bombaciklon: az óriási hóvihar miatt teljesen megállt az élet Amerika keleti partján
Lecsapott a bombaciklon: az óriási hóvihar miatt teljesen megállt az élet Amerika keleti partján

Hatalmas hóvihar csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére. Az úgynevezett bombaciklonná erősödő vihar több államban 60 centimétert meghaladó havat hagyott maga után, az orkánerejű szél és a kiadott riasztások pedig megbénították a régiót - írta a CNN.

A vihar vasárnap éjjel érte el a térséget, és hétfőn egész nap tombolt. A légköri képződmény rendkívül gyorsan erősödött, így hétfő hajnalra bombaciklonná alakult. Az intenzív havazást kísérő orkánerejű szél több helyen hófúvásokat okozott, ezért az érintett területeken több tízmillió ember számára adtak ki figyelmeztetést.

A régió iskoláiban szünetelt a tanítás, az amerikai Képviselőház és a Szenátus pedig egyaránt elhalasztotta a hét elejére tervezett szavazásait. A vasúti menetrend több fő útvonalon módosult, a tömegközlekedés pedig átmenetileg leállt. New Yorkban még a DoorDash ételkiszállító szolgáltatás is felfüggesztette működését.

A FlightAware internetes szakportál szerint hétfő délutánra több mint hatezer járatot töröltek, leginkább a New York-i, bostoni és philadelphiai repülőtereken. A fennakadások kedden is folytatódnak, már közel kétezer járatot töröltek.

A helyi hatóságok szükségállapotot hirdettek, és több területen közlekedési tilalmat rendeltek el, emellett felszólították a lakosságot, hogy a vihar elvonulásáig maradjanak otthon.

A helyi média szerint az állam nagy részében a havazás kedden is megbénítja az életet.

A nemzeti meteorológiai szolgálat árvízveszélyre is figyelmeztetett New York, New Jersey és Massachusetts egyes részein. Nyolc állam - Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania és Rhode Island - kormányzói szükségállapotot hirdettek. A vihar következtében 570 ezer háztartás maradt áram nélkül, ebből több mint 285 ezer Massachusetts államban.

Bár a vihar hétfő estére veszített erejéből, hatalmas területen hagyott maga után vastag hótakarót. A Rhode Island-i Providence repülőterén 83 centiméternyi hó hullott, de egyes térségekben 90 centimétert is meghaladó hótakaró képződött.

A jelenlegi előrejelzések szerint a nehezén már túlvagyunk

- jelentette ki Zohran Mamdani, New York polgármestere. A város nagy részén 40-50 centiméteres hó esett.

Január végén egy hóvihar és az azt követő hosszú hideghullám mintegy száz halálesetet okozott az Egyesült Államokban, ebből legalább 18-at New Yorkban. Most New York polgármestere azt mondta, nincs tudomásuk arról, hogy a hóvihar miatt bárki is meghalt volna a város utcáin.

Az előrejelzések szerint a térségben hamarosan újabb havazásra kell számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

