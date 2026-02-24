  • Megjelenítés
Megérkezett a bejelentés Amerikából: több száz páncélos indítanak útnak Ukrajnába
Globál

Megérkezett a bejelentés Amerikából: több száz páncélos indítanak útnak Ukrajnába

Portfolio
Nagyszabású katonai és gazdasági támogatási csomagot jelentett be Kanada Kijev számára az orosz invázió negyedik évfordulójára időzítve. A csomag páncélozott járművek átadását, az UNIFIER művelet meghosszabbítását, valamint új szankciókat foglal magában - számolt be a Militarnyi.

David J. McGuinty nemzetvédelmi miniszter bejelentette, hogy az UNIFIER műveletet további három évvel, egészen 2029-ig meghosszabbítják. A misszió keretében a kanadai fegyveres erők folyamatos kiképzést biztosítanak, ezzel hozzájárulva az ukrán haderő képességeinek fejlesztéséhez. A megújított mandátum értelmében növelik a műveletben részt vevő személyi állomány létszámát is. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a missziónak, és lehetővé teszi, hogy Kanada hatékonyabban reagáljon Ukrajna változó műveleti igényeire.

Ottawa emellett több mint 400 páncélozott járművet ad át Ukrajnának.

A szállítmány 66 darab LAV 6 típusú páncélozott szállító harcjárművet, valamint 383 darab Roshel Senator páncélozott járművet tartalmaz.

Anita Anand külügyminiszter további 20 millió kanadai dollár elkülönítését jelentette be az Ukrajnai Energiatámogatási Alap javára. Az összeget ukrán vállalatok energetikai berendezéseinek beszerzésére és szállítására fordítják. A forrásokat pályázati úton osztják el, a cél pedig az orosz csapások által megrongált kritikus infrastruktúra helyreállítása.

Még több Globál

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Nagyon megrettentek az oroszok Ukrajnától - Már az Egyesült Államokhoz fordultak segítségért

Azonnali ukrán fegyverszünetről és tartós békéről szavaztak az ENSZ-ben, Magyarország tartózkodott

Kanada egyúttal szankciókat vezetett be 21 magánszemély és 53 jogi személy, valamint az orosz árnyékflotta 100 hajója ellen. A döntés részeként az orosz nyersolajra vonatkozó ársapkát hordónként 47,60 dollárról 44,10 dollárra csökkentették. Az új korlátozások célja, hogy fokozzák az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást, csökkentsék az ország energetikai bevételeit, és korlátozzák pénzügyi lehetőségeit, többek között a kriptovaluták területén is.

Kapcsolódó cikkünk

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Andre LuÃ­s Alves/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Magas szintről jött a figyelmeztetés: a keleti nagyhatalom beavatkozásra készül, mozgolódik a hírszerzés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility