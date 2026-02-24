Megérkezett a bejelentés Amerikából: több száz páncélos indítanak útnak Ukrajnába

David J. McGuinty nemzetvédelmi miniszter bejelentette, hogy az UNIFIER műveletet további három évvel, egészen 2029-ig meghosszabbítják. A misszió keretében a kanadai fegyveres erők folyamatos kiképzést biztosítanak, ezzel hozzájárulva az ukrán haderő képességeinek fejlesztéséhez. A megújított mandátum értelmében növelik a műveletben részt vevő személyi állomány létszámát is. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a missziónak, és lehetővé teszi, hogy Kanada hatékonyabban reagáljon Ukrajna változó műveleti igényeire.

Ottawa emellett több mint 400 páncélozott járművet ad át Ukrajnának.

A szállítmány 66 darab LAV 6 típusú páncélozott szállító harcjárművet, valamint 383 darab Roshel Senator páncélozott járművet tartalmaz.

Anita Anand külügyminiszter további 20 millió kanadai dollár elkülönítését jelentette be az Ukrajnai Energiatámogatási Alap javára. Az összeget ukrán vállalatok energetikai berendezéseinek beszerzésére és szállítására fordítják. A forrásokat pályázati úton osztják el, a cél pedig az orosz csapások által megrongált kritikus infrastruktúra helyreállítása.

Kanada egyúttal szankciókat vezetett be 21 magánszemély és 53 jogi személy, valamint az orosz árnyékflotta 100 hajója ellen. A döntés részeként az orosz nyersolajra vonatkozó ársapkát hordónként 47,60 dollárról 44,10 dollárra csökkentették. Az új korlátozások célja, hogy fokozzák az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást, csökkentsék az ország energetikai bevételeit, és korlátozzák pénzügyi lehetőségeit, többek között a kriptovaluták területén is.

Címlapkép forrása: Andre LuÃ­s Alves/Anadolu via Getty Images