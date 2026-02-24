  • Megjelenítés
Nagy a baj Oroszországban: sorra dőlnek ki a gépek, a földre kényszerül a légiflotta - Sokkal hamarabb jött el a kritikus pont
Globál

Nagy a baj Oroszországban: sorra dőlnek ki a gépek, a földre kényszerül a légiflotta - Sokkal hamarabb jött el a kritikus pont

Portfolio
A szankciók okozta alkatrészhiány miatt a nagy hatótávolságú repülőgépek több mint egyharmada nem üzemel Oroszországban. A kialakult helyzet leginkább a távol-keleti régiót és a nemzetközi járatokat érinti - írta meg a The Moscow Times.

Az Oroszországban megtalálható 93 darab külföldi gyártmányú, széles törzsű utasszállító közül mára kevesebb mint hatvan áll aktív szolgálatban, a többi vagy "hosszú távú karbantartás alatt áll", vagy egész egyszerűen a földön vesztegel.

Az ilyen típusú gépekhez különösen nehéz hajtóműveket és pótalkatrészeket szerezni, mivel ezek a típusok a világ teljes légiflottájának mindössze 16 százalékát teszik ki. Ez a szűkösség tovább súlyosbítja a hiányt és felhajtja az árakat. Az iráni hajtóműjavítási kísérletek sem hoztak érdemi eredményt.

A probléma a legnagyobb orosz légitársaságot, az Aeroflotot is sújtja. A vállalat kibővítette az iFly légitársasággal kötött, személyzettel együtt történő bérleti szerződését (úgynevezett wet lease), így a kiesett kapacitások pótlására egy negyedik Airbus A330-ast is integrált a flottába. A korábban átvett három repülőgép egyike 2023 végén hajtóműhiba miatt állt le, ezt azóta se tudták megjavítani. Az Aeroflot-csoport összesen 59 széles törzsű géppel rendelkezik, amelyből 17 áll karbantartás alatt. Ezek közül több – köztük négy Boeing 777-es és öt Boeing 747-es

már több mint egy éve nem emelkedett a levegőbe.

Még több Globál

Nagyon megrettentek az oroszok Ukrajnától - Már az Egyesült Államokhoz fordultak segítségért

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Azonnali ukrán fegyverszünetről és tartós békéről szavaztak az ENSZ-ben, Magyarország tartózkodott

Más légitársaságok helyzete még kritikusabb. Az Azur Air tizenegy széles törzsű gépéből mindössze hat repül, a Szevernij Vetyer kilenc gépéből kettő, a Utair három gépéből egy, az Ikar pedig kettőből csupán egyet üzemeltet.

A Red Wings három Boeing 777-eséből egy teljesít menetrend szerinti járatokat, egy pedig tartalékként szolgál, ám iparági források szerint hamarosan ez is végleg kieshet a flottából. Az iFly légitársaságnak az Aeroflottal kötött megállapodás után két A330-asa maradt, de műszaki okok miatt jelenleg ezek sem repülnek.

Az orosz közlekedési minisztérium 2022-es előrejelzése szerint 2030-ra 52 darabra csökkent volna az üzemelő külföldi, nagy hatótávolságú repülőgépek száma, ám az aktív flotta mérete már most megközelíti ezt a szintet.

A légitársaságok számára az egyetlen lehetséges alternatívát a hazai gyártású Il–96–300-as típus jelentené. A polgári repülés fejlesztési programja eredetileg 2030-ig 14 ilyen gép leszállításával számolt, ám a határidőt később 2035-re tolták ki, a tervezett darabszámot pedig 23-ra emelték. A statisztikák azonban nem biztatóak:

az elmúlt tíz évben összesen öt Il–96–300-as készült el Oroszországban, és ebből mindössze egyet gyártottak 2022 után.

Kapcsolódó cikkünk

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Â© Copyright 2018 The Boeing Company - All Rights Reserved

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Magas szintről jött a figyelmeztetés: a keleti nagyhatalom beavatkozásra készül, mozgolódik a hírszerzés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility