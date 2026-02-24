Nagy a baj Oroszországban: sorra dőlnek ki a gépek, a földre kényszerül a légiflotta - Sokkal hamarabb jött el a kritikus pont

Az Oroszországban megtalálható 93 darab külföldi gyártmányú, széles törzsű utasszállító közül mára kevesebb mint hatvan áll aktív szolgálatban, a többi vagy "hosszú távú karbantartás alatt áll", vagy egész egyszerűen a földön vesztegel.
Az ilyen típusú gépekhez különösen nehéz hajtóműveket és pótalkatrészeket szerezni, mivel ezek a típusok a világ teljes légiflottájának mindössze 16 százalékát teszik ki. Ez a szűkösség tovább súlyosbítja a hiányt és felhajtja az árakat. Az iráni hajtóműjavítási kísérletek sem hoztak érdemi eredményt.
A probléma a legnagyobb orosz légitársaságot, az Aeroflotot is sújtja. A vállalat kibővítette az iFly légitársasággal kötött, személyzettel együtt történő bérleti szerződését (úgynevezett wet lease), így a kiesett kapacitások pótlására egy negyedik Airbus A330-ast is integrált a flottába. A korábban átvett három repülőgép egyike 2023 végén hajtóműhiba miatt állt le, ezt azóta se tudták megjavítani. Az Aeroflot-csoport összesen 59 széles törzsű géppel rendelkezik, amelyből 17 áll karbantartás alatt. Ezek közül több – köztük négy Boeing 777-es és öt Boeing 747-es –
már több mint egy éve nem emelkedett a levegőbe.
Más légitársaságok helyzete még kritikusabb. Az Azur Air tizenegy széles törzsű gépéből mindössze hat repül, a Szevernij Vetyer kilenc gépéből kettő, a Utair három gépéből egy, az Ikar pedig kettőből csupán egyet üzemeltet.
A Red Wings három Boeing 777-eséből egy teljesít menetrend szerinti járatokat, egy pedig tartalékként szolgál, ám iparági források szerint hamarosan ez is végleg kieshet a flottából. Az iFly légitársaságnak az Aeroflottal kötött megállapodás után két A330-asa maradt, de műszaki okok miatt jelenleg ezek sem repülnek.
Az orosz közlekedési minisztérium 2022-es előrejelzése szerint 2030-ra 52 darabra csökkent volna az üzemelő külföldi, nagy hatótávolságú repülőgépek száma, ám az aktív flotta mérete már most megközelíti ezt a szintet.
A légitársaságok számára az egyetlen lehetséges alternatívát a hazai gyártású Il–96–300-as típus jelentené. A polgári repülés fejlesztési programja eredetileg 2030-ig 14 ilyen gép leszállításával számolt, ám a határidőt később 2035-re tolták ki, a tervezett darabszámot pedig 23-ra emelték. A statisztikák azonban nem biztatóak:
az elmúlt tíz évben összesen öt Il–96–300-as készült el Oroszországban, és ebből mindössze egyet gyártottak 2022 után.
Címlapkép forrása: Â© Copyright 2018 The Boeing Company - All Rights Reserved
