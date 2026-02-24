Friss jelentést adott ki az Orosz Külső Hírszerzési Szolgálat, az SZVR, melyben azt állítják, hogy két európai ország titokban nukleáris fegyvert akar adni Ukrajnának.

Az orosz hírszerzés szerint a titkos tervek lényege az lenne, hogy Ukrajna bejelentené váratlanul, hogy atomfegyvert fejlesztett, valójában a technológia azonban két európai országtól származna.

Ez a két európai ország az oroszok szerint Franciaország és Nagy-Britannia.

Hozzáteszik az orosz titkosszolgálatok: ezekben az országokban is vannak még „értelmes vezetők,” akik tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen fegyvert átadása Ukrajnának komoly kockázatot jelentene, ezért elképzelhető, hogy megakasztják majd a projektet.

Az orosz SZVR rendszeresen ad ki vészjósló, drasztikus és valószínűleg teljesen alaptalan információkat különféle állítólagos nyugati tervekről, melyek végül nem valósulnak meg.



Ezeknek a közléseknek a célja a nyugati országok közti bizalmatlanság növelése és az orosz lakosság NATO elleni hergelése.



Az SZVR megjósolta korábban azt, hogy a NATO puccsra készül Szerbiában, neonáci fegyveresek akarják megbuktatni Zelenszkijt, illetve hogy Franciaország titokban beküldi az Idegenlégiót harcolni Ukrajnába.



