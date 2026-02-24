  • Megjelenítés
Nagyon idegesek az oroszok: azt mondják, két európai ország titokban atomfegyvert akar adni Ukrajnának
Nagyon idegesek az oroszok: azt mondják, két európai ország titokban atomfegyvert akar adni Ukrajnának

Friss jelentést adott ki az Orosz Külső Hírszerzési Szolgálat, az SZVR, melyben azt állítják, hogy két európai ország titokban nukleáris fegyvert akar adni Ukrajnának.

Az orosz hírszerzés szerint a titkos tervek lényege az lenne, hogy Ukrajna bejelentené váratlanul, hogy atomfegyvert fejlesztett, valójában a technológia azonban két európai országtól származna.

Ez a két európai ország az oroszok szerint Franciaország és Nagy-Britannia.

Hozzáteszik az orosz titkosszolgálatok: ezekben az országokban is vannak még „értelmes vezetők,” akik tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen fegyvert átadása Ukrajnának komoly kockázatot jelentene, ezért elképzelhető, hogy megakasztják majd a projektet.

Az orosz SZVR rendszeresen ad ki vészjósló, drasztikus és valószínűleg teljesen alaptalan információkat különféle állítólagos nyugati tervekről, melyek végül nem valósulnak meg.

Ezeknek a közléseknek a célja a nyugati országok közti bizalmatlanság növelése és az orosz lakosság NATO elleni hergelése.

Az SZVR megjósolta korábban azt, hogy a NATO puccsra készül Szerbiában, neonáci fegyveresek akarják megbuktatni Zelenszkijt, illetve hogy Franciaország titokban beküldi az Idegenlégiót harcolni Ukrajnába.

