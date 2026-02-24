  • Megjelenítés
Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza
Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza

Megnevezték nyugati elemzők azokat a településeket, melyeket az ukrán hadsereg felszabadított déli ellenoffenzívája során - írta meg a RBK.

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) elemzőintézet által szemlézett, helymeghatározással azonosított felvételek szerint az ukrán hadsereg az elmúlt két hét során felszabadította 

  • Andrijivkát,
  • Osztapivszkét,
  • Piscsanét,
  • Necsajivkát,
  • Radisznét és
  • Nove Zaporizzsját.

Emellett a napokban az ukrán erők nemrégiben előrenyomultak Verbove térségében, kelet felé és kilökték az oroszokat Ternuvatéből is - ezt a falut nem is tudták elfoglalni Putyin katonái.

Az elemzők értékelése szerint az ukrán haderő Az ISW több mint két hete nem észlelt vizuális bizonyítékot orosz katonai jelenlétről ezeken a helyszíneken.

Az ukrán katonai vezérkar ma közölte: az ellentámadások során 400 kilométernyi területet és nyolc települést szabadítottak fel az ukrán katonák a déli műveleti szektorban.

Címlapkép forrása: Andriy Dubchak/Frontliner/Getty Images

