Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) elemzőintézet által szemlézett, helymeghatározással azonosított felvételek szerint az ukrán hadsereg az elmúlt két hét során felszabadította

Andrijivkát ,

, Osztapivszkét ,

, Piscsanét ,

, Necsajivkát ,

, Radisznét és

és Nove Zaporizzsját.

Emellett a napokban az ukrán erők nemrégiben előrenyomultak Verbove térségében, kelet felé és kilökték az oroszokat Ternuvatéből is - ezt a falut nem is tudták elfoglalni Putyin katonái.

Az elemzők értékelése szerint az ukrán haderő Az ISW több mint két hete nem észlelt vizuális bizonyítékot orosz katonai jelenlétről ezeken a helyszíneken.

Az ukrán katonai vezérkar ma közölte: az ellentámadások során 400 kilométernyi területet és nyolc települést szabadítottak fel az ukrán katonák a déli műveleti szektorban.

Címlapkép forrása: Andriy Dubchak/Frontliner/Getty Images