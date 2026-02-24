Négy év háború: íme Putyin öt nagy veresége

Kereken négy éve, 2022. február 24-én a hajnali órákban Oroszország katonái betörtek Ukrajna területére, ezzel megindult a nagyszabású invázió az ország elfoglalására. Akkor még valószínűleg nem sokan gondolták, hogy négy évvel később még mindig ádáz harcok fognak dúlni. Az évfordulóra tekintettel összeszedtük azt az öt dolgot, melyek egyértelműen komoly hatást gyakoroltak a globális rendre, egyúttal Moszkva komoly vereségét is jelentik.

Az ukrajnai háború kudarcaival foglalkozó elemzések általában az orosz erők veszteségeit, a háborús események során elszenvedett területi változásokat emelik ki. Gyakori téma az ukrajnai ellentámadás Herszon, Harkiv, vagy éppen Kijev megyékben, illetve a súlyos ember- és hadianyag-veszteségek orosz oldalon. Ezek egyáltalán nem elhanyagolható szempontok, sőt, Moszkvának demográfiai szempontból hosszú, akár évtizedeket is követelő rehabilitációra lesz szüksége a súlyos véráldozatok miatt. A Kreml gondolkodásában ezek ugyanakkor „pótolható” kiesések, folyamatosan újabb harckocsik, drónok és katonák érkeznek a frontra, a megfogyatkozott sorokat friss katonákkal és új hadianyaggal töltik fel. Van azonban

öt olyan dolog, ami hosszú távon is átalakíthatja Oroszország világpolitikai helyzetét.



1. Nagyhatalom vagy már csak regionális erő?

Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalomra kerülését követően szinte minden szakértő legnagyobb egyetértésével „visszatette Oroszországot a globális térképre”. Az ország a szénhidrogénekre támaszkodva folyamatosan erősítette a gazdaságát, az 1990-es évek válságos évei után pedig a geopolitikai szemléletekben újra nagyhatalomként bukkant fel Moszkva. Félelmetes nukleáris arzenálja mellett a világ második legerősebbjének rangsorolták a hadseregét, miközben a befolyása világszerte növekedett.

A nyílt háborút megelőzően Putyin már több konfliktusban is erőt sugárzott, hitelesek tűnt, hogy egy nagyszabású művelet egyenesen lehengerlő lesz a sokkal gyengébbnek titulált Ukrajna ellen. Ezt támasztotta alá a Krím puskalövés nélküli elfoglalása is nyolc évvel korábban. A hadszínéren mutatott bizonytalanság, a nemzetközi szankciók megrendítették a Kreml helyzetéről alkotott képet a nemzetközi közösségben, emiatt általánossá vált a vélekedés, hogy

Oroszország a nagyhatalmi státuszából visszaszorult, ma már inkább regionális szereplővé zsugorodott.

A legnagyobb arcveszteség Európában és a posztszovjet államokban érte őket, például Örményország eltávolodása érzékeny csapás Kremlnek. Ez nem jelenti, hogy mindenütt megszűnt a befolyása, de a korábbi pozíciók alaposan visszaszorultak.

2. A hírhedt vörös vonalak

Szinte számontartani is nehéz, hogy Moszkva szerint „a Nyugat” hány alkalommal lépte át azt a fenyegető vörös vonalat, amit meghúztak. Súlyos következményeket, a háború drámai eszkalációját, bizonyos esetekben Dmitrij Medvegyev korábbi elnök szájából pedig atomháborút vagy éppen egyenesen a harmadik világháborút hozhatták volna el bizonyos lépések. Ilyen volt a nyugati harckocsik átadása Kijevnek, F-16-os vadászgépek eljuttatása Ukrajnának, vagy éppen az ATACMS/HIMARS rakétavetők átadása is.

A beharangozott súlyos megtorlásokból nem lettek olyan súlyos ellencsapások, ez pedig szépen lassan elerodálta az orosz fenyegetés hitelességét.

Meg kell jegyezni, hogy a legsúlyosabb fenyegetéseket sosem maguk a politikai elit tagjai tették, sokkal inkább a „beszélő fejek”, akik a Kreml álláspontjának szócsövei, ugyanakkor megfogalmazhattak radikális véleményeket is. Jelenleg a biztonsági garanciák értelmében Ukrajnába érkező nyugati katonák miatt kongatják a vészharangokat a Kremlben, azt nevezik „vörös vonalnak”.

3. A közelbe kúszó NATO

Az orosz elnök legfontosabb célja egyértelműen az volt a háborút megelőzően, hogy valahogy elhárítsa a NATO keleti irányú nyomulását, sőt, még voltak olyan követelések is, hogy a védelmi-biztonsági szövetség vonuljon vissza. Ez nemhogy nem sikerült, hanem az invázióval elérték, hogy Svédország és Finnország is feladja a semlegességét, és inkább csatlakozzon a szervezethez. Hiába az új NATO-tagállamok kis viszonylag kis mérete, alacsony lakosságszáma, ezek komoly hadiiparral és modern haderővel rendelkező országok. Ráadásul most

Putyin azzal szembesülhet, hogy Oroszország még hosszabban határos a NATO-val. Ez totálisan ellentétes azzal, amit elképzelt az ukrajnai háború előtt.

4. Oroszország önállóságának képe

Bár a nyugati szankciók egyelőre nem hozták el a sokak által remélt orosz gazdasági összeomlást, de lassan ható méregként azért komoly ütéseket szenvedett el az ország költségvetése. Az, hogy a híres-hírhedt orosz hadiipar 2026 elején nagyban támaszkodik Irán drónfejlesztésére, vagy éppen az észak-koreaiak tüzérségi lövedékeire és katonáira, az nem az erős és önálló Oroszország képét erősíti meg.

A legnagyobb támaszt Kína jelenti, a felemelkedő nagyhatalom pedig Putyin segítségére sietett, fellendült a kereskedelem. A függés viszont olyan mértékűvé vált, hogy a gazdaság túlélésének a záloga lett a stabil kapcsolat Pekinggel. Bár egyelőre nem látszik, hogy ebben gyengülés lenne, azért nem nehéz belátni, hogy Kínát az az érdek vezérli, hogy minél többet profitáljon szomszédja megrendült helyzetéből. Ráadásul az orosz vezetés neves kritikusa, a nemzetközileg elismert sakknagymester, Garri Kaszparov egyenesen azt állítja, hogy

a látszólagos szövetség ellenére a kínai fővárosban még Szibéria elfoglalására is léteznek tervek.

5. A Nyugat egysége

Közel sem volt éppen diadalmenet, gyakran okozott fejfájást egyik-másik döntés, de összességében elmondható, hogy még az orosz vezetést is meglepte a nyugati támogatás állhatatossága. Putyin arra számított, hogy „három nap alatt” beveszi az ukrán fővárost. A villámháború nem aratott sikert számos tervezési baklövés következtében, ezért a gondolkodásának egyik alappillére az lett, hogy

Kijev támogatói idővel kihátrálnak majd az ország mögül.

Ez nem történt meg, az EU jóformán egységes tudott maradni a nehézségek ellenére is, összesen 19 szankciós csomagot fogadtak el eddig, miközben százmilliárdos nagyságrendben jutott el az ukránokhoz hitel és fegyverszállítmány is. A kontinensen kívül is vannak országok, amelyek segítséget nyújtanak az oroszok elleni harchoz, így az Egyesült Államok, Ausztrália, de Japán és Dél-Korea is a megtámadott ország segítségére van. Ráadásul az orosz stratégiai előny a háború elhúzódásával el is veszett, mivel immár az ukrán védelem jelentős mértékben a saját fejlesztésű és gyártású eszközökre támaszkodik, miközben Európa az elrettentő erő biztosítása érdekében fegyverkezni kezdett.

Négy év alatt kialakult egy különös erőegyensúlyi helyzet, amiben

lényegében a status quót két szempont fenntartása jelenti: sem Ukrajna, sem pedig Oroszország nem szenvedhet vereséget.

Mindkettőnek megvan a magyarázata. Ukrajna győzelme szinte biztosan olyan súlyosan megrázná az orosz vezetést, ami könnyen az összeomlás szélére sodródhatna. Visszatérő félelem, hogy a keménykezű hatalom bukása súlyos instabilitást, a függetlenségi mozgalmak megerősödését jelentené és a hatalmas nukleáris arzenál veszélyes kezekbe kerülhet. Ebből ízelítőt adott Jevgenyij Prigozsin zsoldosvezér 2023-as júniusi lázadása is, amikor szintén szóltak hírek egy nukleáris támaszpont elfoglalásáról (utóbbi kiderült, hogy ez nem volt igaz). Kijev veresége viszont az oroszok túlzott megerősödését idézné elő, ami a NATO számára súlyos fenyegetést jelentene. Ez lényegében egyfajta magyarázatot ad arra is, hogy miért nem haladnak a béketárgyalások. Egyik fél sem szeretne vesztesként kikerülni, de

Moszkva még úgy érzi, hogy „nem nyert eleget”.

A felsorolt vereségek ugyanakkor közel sem jelentik azt, hogy Putyin és Moszkva világpolitikailag eljelentéktelenedett volna. Továbbra is jelentős, meghatározó szereplői a globális politikának, ugyanakkor a jelen helyzetet jól mutatja, hogy aligha hitte volna az orosz elnök négy évvel korábban, hogy ma még mindig naponta százas nagyságrendben esnek el orosz katonák valahol Zaporizzsjában az Ukrajnában vívott háborúja során. Ez pedig már önmagában elég komoly arcvesztés számára.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images