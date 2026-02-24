  • Megjelenítés
FONTOS Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Globál

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Portfolio
Kisebb ukrán ellentámadásról jönnek hírek Zaporizzsja megyéből: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok nyolc falu visszafoglalásáról adott jelentést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyobb offenzív hadjáratot nem folytat az ukrán haderő. Mikolaivben hatalmas robbanás történt, hét rendőr sérült meg, az ukrán hatóságok terrortámadás miatt indítottak nyomozást. Szlovákia leállította az Ukrajnának biztosított áramellátást, amíg a Barátság-kőolajvezetéken újra nem indul az energiahordozó forgalma. A nap folyamán Oroszország több platformon is megvádolta Ukrajnát azzal, hogy nukleáris fegyvert akarnak beszerezni nyugati támogatóiktól. Ukrajna sikeres ATAMCS-támadást jelentett Oroszország ellen kora délután, Zelenszkij elnök pedig arról beszélt: az ukrán területek mintegy 80%-a nem rendelkezik ballisztikus rakéták elleni védelemmel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Megosztás

Volosin: ukrán kézen van Ternuvate

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője az Ukrinform állami hírügynökségnek nyilatkozva, kijelentette, hogy az ukrán erők teljes mértékben ellenőrzésük alatt tartják a Zaporizzsja megyei Ternuvate települést, annak ellenére, hogy az orosz csapatok állításuk szerint elfoglalták azt.

(MTI)

Megosztás

Tervet dolgozott ki Ukrajna a háború lezárására

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter nyilvánosságra hozta kedden azt a tervet, amelynek célja, hogy rákényszerítse Oroszországot a háború befejezéséről szóló megállapodásra.

A három pontból álló ukrán terv első pontja Ukrajna légterének lezárását érinti. Fedorov szerint a legfőbb prioritás a polgári lakosság és az infrastruktúra védelme az orosz támadásokkal szemben.

Közlése szerint a terv második pontja Oroszország megállítása szárazföldön, tengeren és a kibertérben. Elmondta, hogy az orosz fél a donyecki területen egy négyzetkilométernyi ukrán földért 156 katonát veszít. Ukrajna ezt a mutatót 200 elesett katonára kívánja emelni.

A terv harmadik pontja az orosz gazdasági szektorra gyakorolt nyomást érinti. A tárcavezető kifejtette, hogy a háború addig folytatódik, amíg Oroszországnak van pénze lőszerre, a katonák szerződéses kifizetéseire és propagandára. E forrás fő bevételi alapja a kőolaj – mutatott rá.

Hangsúlyozta, hogy a terv minden egyes pontjához Ukrajnának konkrét, mérhető céljai és eredményei vannak.

(MTI)

Megosztás

Vizsgálat indult a Telegram alapítója ellen Oroszországban

Vizsgálat indult Oroszországban a Telegram üzenetküldő szolgáltatás alapítója, Pavel Durov ellen terrorizmus támogatása címén egy büntetőügy keretében.

(MTI)

Megosztás

Elmondták az oroszok, mi lett volna, ha Putyin nem támadja meg Ukrajnát

Nyilatkozott az orosz állami médiának Gyenisz Pusilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetője arról, szerinte mi lett volna, ha Oroszország nem támadja meg Ukrajnát 2022-ben.

Tovább a cikkhez
Elmondták az oroszok, mi lett volna, ha Putyin nem támadja meg Ukrajnát
Megosztás

Kitálalt Zelenszkij: ezért olyan hatékonyak az orosz ballisztikus rakéták - Van egy terület, ahol elég komoly bajban van Ukrajna

Ukrajna területének jelentős részén továbbra sincsenek ballisztikus rakéták elfogására alkalmas légvédelmi rendszerek – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német Tagesschaunak adott interjújában.

Tovább a cikkhez
Kitálalt Zelenszkij: ezért olyan hatékonyak az orosz ballisztikus rakéták - Van egy terület, ahol elég komoly bajban van Ukrajna
Megosztás

Kimondta Európa egyik legerősebb vezetője: egyhamar biztosan nem lesz béke Ukrajnában, sokáig velünk lesz még a háború

Semmi jele nincs annak, hogy a közeljövőben vége lesz az ukrajnai háborúnak – idézi Emmanuel Macron francia elnököt az UNN.

Tovább a cikkhez
Kimondta Európa egyik legerősebb vezetője: egyhamar biztosan nem lesz béke Ukrajnában, sokáig velünk lesz még a háború
Megosztás

ATACMS-csapást hajtott végre Ukrajna

Az ukrán katonai vezérkar beszámolója szerint amerikai nagy hatótávolságú rakétákkal semmisítettek meg orosz parancsnoki központokat, légvédelmi radarokat, rakéta-sorozatvetőket és légvédelmi eszközöket.

A célpontok Donyeck és Zaporizzsja megyében tartózkodtak.

(UNN)

Megosztás

Ukrán atomfegyvertől rettegnek az oroszok - Ezt már Kijev sem hagyta szó nélkül, elmondták, mi történik valójában

Ukrán lapok is foglalkoztak az orosz külföldi hírszerzés, az SZVR azon jelentésével, mely szerint Kijev titokban atomfegyvert kaphat Franciaországtól és / vagy Nagy-Britanniától.

Tovább a cikkhez
Ukrán atomfegyvertől rettegnek az oroszok - Ezt már Kijev sem hagyta szó nélkül, elmondták, mi történik valójában
Megosztás

Teljesen kifacsarták az oroszok a budapesti egyezményt - Ukrajna szerint már teljesen abszurd, amit Moszkva művel

Oroszország meg akarja változtatni utólagosan a budapesti egyezmény értelmezését, abból a célból, hogy megindokolja az Ukrajnával szembeni katonai agressziót – ismerteti az ukrán Dezinformáció Ellenes Hivatal (CPD) jelentését az UNN.

Tovább a cikkhez
Teljesen kifacsarták az oroszok a budapesti egyezményt - Ukrajna szerint már teljesen abszurd, amit Moszkva művel
Megosztás

Elfoglalták az oroszok Rizdvjankát

A település megszerzését most jelentette be az orosz védelmi minisztérium.

Megosztás

Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

24 óra alatt 380 ukrán drónt lőtt le a légtérben az orosz légvédelem – jelenti a News.ru.

Tovább a cikkhez
Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
Megosztás

Nagyon idegesek az oroszok: azt mondják, két európai ország titokban atomfegyvert akar adni Ukrajnának

Friss jelentést adott ki az Orosz Külső Hírszerzési Szolgálat, az SZVR, melyben azt állítják, hogy két európai ország titokban nukleáris fegyvert akar adni Ukrajnának.

Tovább a cikkhez
Nagyon idegesek az oroszok: azt mondják, két európai ország titokban atomfegyvert akar adni Ukrajnának
Megosztás

Megszólalt Zelenszkij: ezért fontos valójában a Donbasz Ukrajnának - Kizárt, hogy így béke legyen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rövidlátónak és végzetes hibának nevezte azt az ötletet, hogy Oroszország megkaphatná a Donbászt a békéért cserébe. Úgy látja: a területi engedmények nem békét hoznának, hanem csupán újabb agressziót szülnének - írta meg a RBK.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Zelenszkij: ezért fontos valójában a Donbasz Ukrajnának - Kizárt, hogy így béke legyen
Megosztás

Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza

Megnevezték nyugati elemzők azokat a településeket, melyeket az ukrán hadsereg felszabadított déli ellenoffenzívája során - írta meg a RBK.

Tovább a cikkhez
Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza
Megosztás

Ennyi katonát vesztett az orosz hadsereg - Ukrajna szerint

Négy éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió - Kijev szerint 1 261 420 katonát vesztett eddig a háborúban az orosz hadsereg.

Moszkva nem közöl számokat saját harctéri veszteségeiről.

(Ukrinform nyomán)

Megosztás

Figyelmeztet Zelenszkij: az egész világot átverte Vlagyimir Putyin - A világ legerősebb vezetője is bedőlt neki

Ukrajna úgy látja, Oroszország nem akarja lezárni a háborút és nemzetközi vezetőket – köztük Donald Trump amerikai elnököt – igyekszik felhasználni Kijev tárgyalási pozícióinak gyengítésére - írta a RBK.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztet Zelenszkij: az egész világot átverte Vlagyimir Putyin - A világ legerősebb vezetője is bedőlt neki
Megosztás

Az orosz titkosszolgálat milliárdos tech-üzletembert vett célba, terrorizmussal vádolják

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) terrorista tevékenység elősegítése miatt indított nyomozást a Telegram alapítója, Pavel Durov ellen – számolt be a Rosszijszkaja Gazeta állami napilap.

Tovább a cikkhez
Az orosz titkosszolgálat milliárdos tech-üzletembert vett célba, terrorizmussal vádolják
Megosztás

Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt

Az elmúlt hetek során Ukrajna hadereje több települést is visszafoglalt a déli Zaporizzsja megyében, kommentálták katonai és politikai szereplők az ukrán sikereket.

Tovább a cikkhez
Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt
Megosztás

Ukrán ellentámadásról pletykálnak, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility