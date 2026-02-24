  • Megjelenítés
Teljesen kifacsarták az oroszok a budapesti egyezményt - Ukrajna szerint már teljesen abszurd, amit Moszkva művel
Teljesen kifacsarták az oroszok a budapesti egyezményt - Ukrajna szerint már teljesen abszurd, amit Moszkva művel

Portfolio
Oroszország meg akarja változtatni utólagosan a budapesti egyezmény értelmezését, abból a célból, hogy megindokolja az Ukrajnával szembeni katonai agressziót – ismerteti az ukrán Dezinformáció Ellenes Hivatal (CPD) jelentését az UNN.

A jelentés alapját az adja, hogy Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő azt mondta, hogy szerinte az 1994-es dokumentum nem garantálja Ukrajna területi egységét, csak a biztonságát szavatolja.

Zaharova egész pontosan úgy fogalmazott, hogy a memorandum

nem kötelezi Oroszországot arra, hogy egyes területeit Ukrajna ellenőrzése alatt tartsa.”

Zaharova azt is hozzátette, hogy Ukrajna a területi egységét nem Oroszország, hanem „belső folyamatok” miatt vesztette el, melynek oka az „agresszív nacionalizmus” – ez szerintük 2022 előtt megtörtént.

Az ukrán CPD szerint világosan olvasható az 1994-es budapesti egyezményben, hogy az azt aláíró országok – Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság –

tiszteletben tartják Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és határait, emellett nem használnak ellene katonai erőszakot a határok megváltoztatása végett.

Zaharova kijelentése teljesen kitalált értelmezés. Az egyezmény arra kötelezi Moszkvát, hogy ne változtassa meg erőszakkal Ukrajna határait. Pontosan ezt sértette meg Oroszország 2014-ben és 2022-ben”

– kommentálja az ukrán szervezet.

Az 1994-es budapesti egyezmény értelmében Ukrajna feladta atomfegyvereit (melyeket a Szovjetunió széthullásakor örökölt meg), cserébe garanciát kapott keletről és nyugatról is arra, hogy területi egysége nem sérül a jövőben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

