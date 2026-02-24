Az említett SZVR-jelentést Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő nyíltan ismertette, közben megvádolta ezeket a NATO-tagállamokat azzal, hogy nemzetközi jogot sértenek.
Az ukrán UNN álhírnek, teljes kitalációnak minősíti az SZVR jelentését.
Azt írják: csak azért állt elő Oroszország ezzel a hazugsággal, mert befolyásolni akarják az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások menetét.
A lap felhívja a figyelmet: Oroszország többször is megvádolta Ukrajnát azzal, hogy atomfegyvert akarnak fejleszteni, a múltban is világossá vált, hogy ezeknek a kijelentéseknek semmi alapja.
