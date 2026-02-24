  • Megjelenítés
Ukrán atomfegyvertől rettegnek az oroszok - Ezt már Kijev sem hagyta szó nélkül, elmondták, mi történik valójában
Ukrán atomfegyvertől rettegnek az oroszok - Ezt már Kijev sem hagyta szó nélkül, elmondták, mi történik valójában

Ukrán lapok is foglalkoztak az orosz külföldi hírszerzés, az SZVR azon jelentésével, mely szerint Kijev titokban atomfegyvert kaphat Franciaországtól és / vagy Nagy-Britanniától.

Az említett SZVR-jelentést Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő nyíltan ismertette, közben megvádolta ezeket a NATO-tagállamokat azzal, hogy nemzetközi jogot sértenek.

Az ukrán UNN álhírnek, teljes kitalációnak minősíti az SZVR jelentését.

Azt írják: csak azért állt elő Oroszország ezzel a hazugsággal, mert befolyásolni akarják az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások menetét.

A lap felhívja a figyelmet: Oroszország többször is megvádolta Ukrajnát azzal, hogy atomfegyvert akarnak fejleszteni, a múltban is világossá vált, hogy ezeknek a kijelentéseknek semmi alapja.

