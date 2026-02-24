  • Megjelenítés
Vége a dalnak: végleg eltűnhet Oroszország csúcskategóriának számító harckocsija, amit egykor amerikaiak ellen szántak
Egy nyílt forrású hírszerzési (OSINT) elemzés szerint Oroszország szinte teljesen kimerítette a T-80-as harckocsik tartalékkészleteit. A háború kezdetén rendelkezésre álló mintegy 1679 darabból mára mindössze 134 maradt a raktárbázisokon, ezek jó része azonban használhatatlan - írta az United24Media.

A Covert Cabal OSINT-elemzőcsoport műholdképek évekre visszamenő vizsgálatával jutott erre a következtetésre. Bár a háború előtt a T–80-asok szinte minden orosz tárolóbázison jelen voltak, az adatok szerint már csak három helyszínen találhatók T-80-as harckocsik.

  • A legnagyobb, 22-es számú bázis egykor több mint 600 példányt őrzött, de ma már nagyjából csak 80 található ott.
  • A 6018-as bázison mintegy két tucat, erősen leromlott állapotú jármű maradt,
  • a 1311-es létesítményben pedig a háború előtti kilencvenről hozzávetőleg 26 darabra csökkent az állomány.

A megmaradt eszközök többsége rossz állapotúnak tűnik.

A T-80-ast a hidegháború végén fejlesztették ki az amerikai M1 Abrams vetélytársaként. Gázturbinás hajtóműve kiemelkedő mobilitást biztosított a típusnak. A szovjet hadvezetés csúcskategóriás harckocsinak szánta az olcsóbb, tömegesen gyártott T-72-esek mellé.

Két fő változatát, a T–80B-t és a T–80U-t három különböző gyárban állították elő. Az eredeti típust Leningrádban, a B változatot Omszkban gyártották – utóbbiból több mint 5000 darab készült –, míg az U változatból mindössze 430-at szereltek össze a Szovjetunió összeomlásáig. 

Az elemzés egyik fontos megállapítása, hogy az omszki üzemben – Oroszország egyik legfőbb, T-80-asokat felújító létesítményében – változás figyelhető meg. Korábban a raktárakból érkező páncélosokat T-80BVM változattá korszerűsítették, majd elküldték a frontra. Az újabb képeken azonban egyre inkább támogató járművek – például műszaki mentő harcjárművek – láthatók, amelyeket a régi T-80-as alvázak felhasználásával alakítottak ki. Ez arra utalhat, hogy

a megmaradt alvázak jelentős része már nem alkalmas arra, hogy harckocsiként állítsák helyre őket.

A típus gyártása a kétezres évek eleje óta szünetel, és az elemzők nem találtak bizonyítékot arra, hogy Oroszország újraindította volna a sorozatgyártást. Több jel arra mutat, hogy az orosz hadiipar a jelek szerint inkább a T-72-esek korszerűsítésére helyezi a hangsúlyt, és

a T-80-asok lassan, de biztosan megszűnő harckocsi-típussá válnak.

Oroszország aktív állományában becslések szerint még 400-500 T-80-as szolgál. A tartalékok kimerülése és az utánpótlás hiánya miatt azonban a típus fokozatosan kiszorul majd a hadrendből. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez nem hirtelen összeomlásként fog bekövetkezni, hanem egy lassú folyamatként. A rendelkezésre álló járművek száma csökken, műszaki állapotuk romlik, a felújításuk pedig egyre kevésbé marad gazdaságos.

A T–80-as, bár az amerikai Abrams-ek fő kihívójának szánták, végül soha nem bizonyíthatta teljes harci potenciálját. A hidegháború végén érkezett, a grozniji harcokban pedig rossz hírnevet szerzett, bár ezt tovább erősítette a gyenge taktika és a parancsnoki hibák. Az ukrajnai háborúban az FPV-drónok elterjedése teljesen átírta a harckocsik szerepét.

Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio

