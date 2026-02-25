Baljós a helyzet: rendkívül veszélyes állapotban van a keleti nagyhatalom hadserege

Továbbra sem nyugszanak a kedélyek Hszi Csin-ping kínai elnök váratlan katonai tisztogatása körül, pedig az esetet követően már egy teljes hónap eltelt.

A Nikkei Asia arról ír, hogy a japán önvédelmi erők korábbi magas rangú tisztje is megszólalt a helyzetről. Josihide Josida 2025-ig a szigetország szárazföldi erejének a vezérkari főnöke volt. Kifejtette, hogy a kínai hadsereg, vagyis a Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) rendkívül veszélyes állapotban van. Emlékezetes, egy hónappal korábban hirtelen távozni kényszerült a pozíciójából a legfőbb katonai döntéshozó testület két tagja is Csang Ju-hszia, a Központi Katonai Bizottság (KKB) alelnöke és Liu Csen-li, aki az egyesített vezérkar élén állt.

Mivel az egyetlen megmaradt tag [Hszi Csin-ping elnökön kívül] politikai népbiztosi múlttal rendelkezik, a hadsereg feletti pártirányítás mostanra az elnök irányításává változott

– fejtette ki.

Josida arról beszél, hogy nem volt korábban arra példa, hogy a PLA vezetése az állam alá tartozott volna. A mostani helyzet azonban a nagyon erős, egyszemélyi vezetés felé löki el a rendszert. Kifejezetten Csan Ju-hszia távozása miatt fejtette ki kétségeit a korábbi vezérkari főnök, mivel szerinte ő „megéri a háború árát”. Ezzel szerinte

éppen a racionális véleményalkotás távozott a KKB-ból.

Ugyanezt a véleményt osztotta Nakatani tábornok is, aki korábban három alkalommal is védelmi miniszter volt Tokióban. Szerinte a kínai hét fős döntéshozó testület kéttagúra zsugorodása (korábban már három fővel csökkent a bizottság mérete hasonló okokból), azt jelenti, hogy Hszi Csin-ping rendkívül diktatórikus helyzetbe került. További problémát okoz, hogy Kína a nukleáris fegyverkezés mellett foglalt állást, a 2030-as évekre már az Egyesült Államokéhoz közelítő méretűvé dagasztanák az arzenáljukat.

Címlapkép forrása: Tomohiro Ohsumi/Getty Images