  • Megjelenítés
Bejelentette a Kreml: jöhet a Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs – De csak egy feltétellel
Globál

Bejelentette a Kreml: jöhet a Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs – De csak egy feltétellel

Portfolio
Oroszország nyitott az elnöki szintű béketárgyalásokra, de csak azzal a feltétellel, ha a vezetők már a háborút lezáró egyezményt írják alá – idézi Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt a News.ru.

Peszkov azt mondta: nincs értelme jelenleg elnöki találkozónak, egészen addig, amíg „Kijev meg nem változtatja az álláspontját” a háború lezárását illetően.

Egyet kell értenünk abban, hogy az elnököknek csak akkor kellene találkozniuk, amikor már véglegesítik a megállapodást, vagy ahogy az amerikaiak mondják, a dealt” –

mondta a Kreml sajtófőnöke.

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok jelenleg miniszteri, elnöki tanácsadói szinten tárgyal a háború lezárásáról. Többször is felmerült már, hogy találkozhatna Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, de erre a 2022-es invázió kezdete óta nem került sor.

Még több Globál

Itt a bejelentés: népszavazás jön, új taggal bővülhet az Európai Unió

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Baljós a helyzet: rendkívül veszélyes állapotban van a keleti nagyhatalom hadserege

Kapcsolódó cikkünk

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Sorra dönti a csúcsokat a forint
Hírszerzési jelentés: küszöbön az újabb háború, ha ez kirobban, 2008 óta nem látott világválság lehet belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility