Bejelentette a Kreml: jöhet a Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs – De csak egy feltétellel

Peszkov azt mondta: nincs értelme jelenleg elnöki találkozónak, egészen addig, amíg „Kijev meg nem változtatja az álláspontját” a háború lezárását illetően.

Egyet kell értenünk abban, hogy az elnököknek csak akkor kellene találkozniuk, amikor már véglegesítik a megállapodást, vagy ahogy az amerikaiak mondják, a dealt” –

mondta a Kreml sajtófőnöke.

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok jelenleg miniszteri, elnöki tanácsadói szinten tárgyal a háború lezárásáról. Többször is felmerült már, hogy találkozhatna Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, de erre a 2022-es invázió kezdete óta nem került sor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images