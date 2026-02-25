  • Megjelenítés
Cáfolja a magyar kormány állítását a NATO-hatalom vezetője: bizottságot küldene a Barátság kőolajvezetékhez
Cáfolja a magyar kormány állítását a NATO-hatalom vezetője: bizottságot küldene a Barátság kőolajvezetékhez

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz invázió évfordulóján Kijevbe látogatott, ahol az RBC-Ukrajna hírportálnak nyilatkozva értékelte a háború kilátásait, az európai támogatás helyzetét és a lengyel–ukrán kapcsolatokat. A tárcavezető szerint a béke egyelőre messze van, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök még mindig úgy véli, hogy elfogadható áron érheti el céljait.

Sikorski emlékeztetett arra, hogy az eredetileg "háromnaposra" tervezett hadművelet immár a negyedik évébe lépett, Ukrajna pedig továbbra is kitart, sőt területeket szerez vissza. A miniszter szerint a gyarmati típusú háborúk általában hosszú évekig húzódnak. Ennek oka, hogy a lezárásukhoz az agresszornak be kell látnia: céljai elérhetetlenek. Bár Moszkva valószínűleg már tudja, hogy hibázott, Sikorski megítélése szerint

még nem jutott el arra a következtetésre, hogy a háború költségei meghaladják az elérhető nyereséget.

A tárgyalásokkal kapcsolatban a lengyel diplomata óvatosan fogalmazott. Úgy vélte, bár jogos igény esélyt adni a diplomáciának, Putyin továbbra is maximalista követeléseket támaszt, amelyeket Ukrajna nem fogadhat el.

Józan értékelésem szerint még nem vagyunk közel a békéhez

– jelentette ki. A megoldást szerinte az Oroszországra nehezedő nyomás növelése jelenti. Bár az orosz gazdaságban már látszanak a repedések, időre van szükség, amíg ezek a hatások érdemben érvényesülnek.

Az amerikai nyomásgyakorlásra reagálva Sikorski felidézte, hogy az "tettre készek koalíciójának" kijevi ülésén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy 90 milliárd eurós támogatási csomagot jelentett be Ukrajna számára. Ez azért is kulcsfontosságú, mert az ukrán hadiipar rendelkezik szabad kapacitásokkal, így a forrásból több fegyvert lehet gyártani.

Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban a miniszter emlékeztetett arra, hogy Lengyelország kilenc évig tartó felkészülés után tudott belépni az Európai Unióba. Kiemelte, hogy Kijev még a társulási megállapodást sem hajtotta végre teljes mértékben, és a választási jogszabályokkal is akadnak problémák. Ezenfelül a közösségi joganyag (acquis communautaire) átültetése mintegy nyolcvanezer oldalnyi jogszabály harmonizációját jelenti. Sikorski hozzátette, hogy Magyarország álláspontja is akadályt képez a csatlakozási tárgyalások előrehaladásában.

Az energiaellátás kérdésében Sikorski közvetlenül a Naftogaz vezérigazgatójától kapott tájékoztatást. Elmondása szerint a magyar külügyminiszter Brüsszelben azt állította, nincs technikai akadálya az orosz olaj szállításának a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel szemben a Naftogaz olyan felvételeket mutatott a lengyel miniszternek, amelyek a brodi szivattyúállomás orosz drón- és rakétatámadások okozta károsodásáról tanúskodnak. Sikorski szerint

az Európai Bizottságnak tényfeltáró küldöttséget kellene a helyszínre delegálnia, hogy megcáfolja a Budapest által közölt információkat.

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

