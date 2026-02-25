Döbbenetes számot mondtak be: súlyos, lélektani határt lépett át az orosz hadsereg vesztesége Ukrajnában

Az orosz-ukrán háború kezdete óta csak becslésekre lehet támaszkodni az egyes oldalak veszteségeit illetően. Sem Kijev, sem pedig Moszkva nem oszt meg információt nyilvánosan a saját helyzetükről, ellenben a másik oldal (vélt) áldozatainak számáról rendszeresen tájékoztatják a nyilvánosságot. Ez a „számháború” a pszichológiai hadviselés egyik fontos frontjává vált az elmúlt időszakban, de megnehezíti azoknak a dolgát, akik a valós képre kíváncsiak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az orosz Mediazona kutatói rendszeresen gyűjtik a nyilvánosan elérhető adatbázisokból az oroszországi áldozatok számát.

A legutóbbi jelentésük arról szól, hogy súlyos lélektani határt ért el a regisztrált halálos áldozatok száma: 200 ezer fő fölött van az elesettek száma orosz oldalon.

A gyűjtés azért is tekinthető hitelesnek, mert nyilvánosan elérhető adatokból dolgozik, így például halotti anyakönyvi kivonatokból, gyászjelentésekből, egyéni nekrológokból, a közösségi média frissítéseiből vagy temetői bejelentésekből. Ez azt is jelenti, hogy az összes áldozatot meg is tudják nevezni. A február 25-e délig regisztrált összes orosz oldalon harcoló halott regisztrált száma 200 186 volt. Azt ugyanakkor kiemelik, hogy a rendkívül nehéz adatgyűjtés miatt ez a legalsó szám, ennél jóval magasabb lehet a ténylegesen elesett katonák száma. Kiemelték, hogy immár 26 ezer olyan orosz települést találtak, ahonnan származott legalább egy, a frontvonalon elesett katona. A jelentés azt is hozzáteszi, hogy nem egyenletesen jelent meg a halálozás: többségében a távol-keleti szegényebb zónák érintettebbek, valamint hiába él az oroszok jelentős része 100 ezer fő feletti településeken, mégis itt a kisebb városok, falvak felülreprezentáltak.

