Európai ország lenne az USA 51. tagállama? – Váratlan javaslat érkezett Moszkvából

Trump tavaly több ízben is kifejtette, hogy Kanadának csatlakoznia kellene az Egyesült Államokhoz 51. tagállamként, sőt még egy térképet is közzétett, amely az északi szomszédot az USA részeként ábrázolja.

Szergej Sztyepasin viszont – aki 1999 májusa és augusztusa között, éppen Vlagyimir Putyin első kormányfői ciklusát megelőzően volt Oroszország miniszterelnöke – egy friss interjúban azt javasolta, hogy Trump inkább Angliát tegye meg 51. tagállamnak, hogy ezzel mérsékelje London „birodalmi ambícióit”.

Mindig imádom, amikor Trump egy újabb új államról beszél. Ne nyúljon Kanadához, legyen Anglia a következő állam, hogy az emberek ne beszélhessenek többé Nagy-Britanniáról

– fogalmazott a volt orosz kormányfő.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images