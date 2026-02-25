Ez nagyon kínos: európai atomhatalom bevetette Ukrajnában az új csúcsfegyverét, de alaposan felsültek

A Metis Aerospace igazgatója a Janes szaklapnak nyilatkozva elmondta, hogy a Skyperion sikeresen észlelte a telemetriai rádiókapcsolattal, videójel-továbbítással vagy kereskedelmi mobilmodemmel felszerelt Sahed–131-es és Sahed–136-os változatokat. Azok a drónok azonban, amelyek műholdas navigáció és tehetetlenségi irányítás kombinációjával, autonóm módon repülnek, gyakorlatilag rádiócsendben működnek. Emiatt a passzív rádiófrekvenciás érzékelők számára ezek az eszközök láthatatlanok maradtak.
A Skyperion szélessávú passzív rádiófrekvenciás megfigyelésre képes a 30 MHz-től 18 GHz-ig terjedő tartományban. A gyártó tájékoztatása szerint a rendszer integrálható szélesebb körű drónelhárító hálózatokba is, ahol jelalak-adatbázisok alapján azonosítja és osztályozza a célpontokat. Az eset rámutat arra, hogy
egyetlen érzékelőrendszer sem képes átfogó védelmet nyújtani minden típusú pilóta nélküli légi jármű ellen.
Az ilyen szenzoroknak egy többrétegű, integrált légvédelmi struktúra részeként kell működniük, más felderítési módszerekkel – például radarral vagy optikai eszközökkel – kiegészítve.
Bár a Metis Aerospace sikeres ukrajnai tesztelésről számolt be, csak a passzív rádiófrekvenciás érzékelőknél megszokott általános következtetéseket hozta nyilvánosságra, részletes harctéri teljesítményadatokat nem közölt. Nem valószínű, hogy a rendszert nagy tételben szereznék be az ukrán védelmi erők, mivel a lap szerint a helyi gyártók hasonló megoldásokat kínálnak, amelyeket gyakran gyorsabban igazítanak a harctéri követelményekhez. Katonai segélycsomagok keretében ugyanakkor elképzelhető a rendszer szállítása. Az ügy egyúttal azt is megmutatja, hogyan vált Ukrajna a modern fegyverrendszerek – különösen a drónok és drónelhárító megoldások – éles tesztkörnyezetévé.
Címlapkép forrása: Francisco Richart/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
