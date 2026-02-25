Feltárta Putyin elődje: Moszkva többször is kérte felvételét a NATO-ba

Szergej Sztyepasin volt orosz miniszterelnök szerint korábban a Szovjetunió, majd később az Oroszországi Föderáció is kifejezte óhaját a NATO-hoz való csatlakozásra, az észak-atlanti szövetség azonban elutasította ezt.

Sztyepasin még Borisz Jelcin elnöksége alatt, 1999 májusa és augusztusa között volt Oroszország miniszterelnöke – hivatalában Vlagyimir Putyin váltotta, akinek az az év utolsó napján Jelcin átadta az elnöki hatalmat.

A volt orosz kormányfő most a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjút, amelyben többek között Moszkva NATO-csatlakozási terveiről is beszélt.

Sztyepasin elmondta, 1949-ben, a NATO megalakulásának évében a Szovjetunió is kifejezte szándékát a katonai szervezethez való csatlakozással kapcsolatban, azonban az akkor Joszif Sztálin vezette országot nem vették fel. Sztyepasin szerint a hírhedt orosz belügyminiszter, Lavrentyij Berija aktívan részt vett a csatlakozási erőfeszítésekben.

Mint ismert, a Szovjetunió 1955-ben saját katonai szervezetet hozott létre Varsói Szerződés néven, amely a hidegháború idején élesen szemben állt a NATO-val. A Varsói Szerződés 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásának évében szűnt meg.

Sztyepasin szerint ezzel a NATO léte értelmetlenné vált, Oroszország viszont ismét fontolgatta a csatlakozást.

Legalábbis ezt a kérdést vetettük fel. Az biztos

– fogalmazott a volt kormányfő, megjegyezve, hogy akkori pozíciójában az 1990-as évek elején még Manfred Wörner néhai NATO-főtitkárral is tárgyalt a csatlakozásról.

Hozzátette, mikor elnök lett, Vlagyimir Putyin ismét felvetette a csatlakozási javaslatot.

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images