Itt a bejelentés: népszavazás jön, új taggal bővülhet az Európai Unió

A lengyel fővárosban, Varsóban tartott sajtótájékoztatót a szigetország miniszterelnöke, miután kollégájával, Donald Tuskkal tartott megbeszélést. Felmerült, hogy Izland mikor kezdheti meg a tárgyalásokat az Európai Unióhoz való csatlakozásról.

Most arra készülünk, hogy a következő néhány hónapban – esetleg, mivel még nem döntöttünk véglegesen a dátumról, de a következő hónapokban… – népszavazást tartunk Izland csatlakozási tárgyalásainak megnyitásáról az EU-hoz való esetleges csatlakozás érdekében

– jelentette ki Frostadóttir.

Hozzátette, hogy a megbeszélésen ő és a lengyel miniszterelnök is egyetértett abban, hogy ez a lépés számos lehetőséget nyitna meg. Szót ejtett az identitásról is, szerinte az EU-ban figyelembe veszik a sziget egyedi szemléletét, életmódját és erőforrásainak védelmét egyaránt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Uniónak a kisebb és nagyobb országokat egyenlően kell kezelnie. Tusk is megszólalt, az Egyesült Királyság példáját felhozva a csatlakozásra. Szerinte a szigetország kilépése után pár évvel most a lakosság nagy része már bánja a távozást.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 23. Szinte már holnap csatlakozhat a világ egyik leggazdagabb országa az Európai Unióhoz

Címlapkép forrása: Atila Altuntas/Anadolu via Getty Images