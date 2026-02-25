Itt a bejelentés: népszavazás jön, új taggal bővülhet az Európai Unió

A lengyel fővárosban, Varsóban tartott sajtótájékoztatót a szigetország miniszterelnöke, miután kollégájával, Donald Tuskkal tartott megbeszélést. Felmerült, hogy Izland mikor kezdheti meg a tárgyalásokat az Európai Unióhoz való csatlakozásról.
Most arra készülünk, hogy a következő néhány hónapban – esetleg, mivel még nem döntöttünk véglegesen a dátumról, de a következő hónapokban… – népszavazást tartunk Izland csatlakozási tárgyalásainak megnyitásáról az EU-hoz való esetleges csatlakozás érdekében
– jelentette ki Frostadóttir.
Hozzátette, hogy a megbeszélésen ő és a lengyel miniszterelnök is egyetértett abban, hogy ez a lépés számos lehetőséget nyitna meg. Szót ejtett az identitásról is, szerinte az EU-ban figyelembe veszik a sziget egyedi szemléletét, életmódját és erőforrásainak védelmét egyaránt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Uniónak a kisebb és nagyobb országokat egyenlően kell kezelnie. Tusk is megszólalt, az Egyesült Királyság példáját felhozva a csatlakozásra. Szerinte a szigetország kilépése után pár évvel most a lakosság nagy része már bánja a távozást.
Címlapkép forrása: Atila Altuntas/Anadolu via Getty Images
