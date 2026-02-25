Itt a végső határidő: hamarosan eldől, lesz-e háború, Trump kezében a döntés

Az időkorlát nélküli megállapodás iránti igény azért kulcsfontosságú, mert Trump és a republikánus politikusok a 2015-ös, az Obama-kormány által tető alá hozott iráni atomalku egyik legsúlyosabb hibájának éppen az úgynevezett lejárati záradékokat tartották. Az eredeti egyezmény értelmében az Irán nukleáris programjára vonatkozó korlátozások többsége az aláírást követő 8–25 év között fokozatosan megszűnt volna.

A kiindulópontunk az irániakkal szemben az, hogy nincs lejárati határidő. Akár születik megállapodás, akár nem, az alapvetés az, hogy véglegesen be kell tartaniuk a szabályokat

– fogalmazott a források szerint Witkoff. A különmegbízott hozzátette, hogy a tárgyalások jelenleg a nukleáris kérdésekre fókuszálnak, ezen belül is két kulcstémára: Irán urándúsítási kapacitására és a meglévő dúsított uránkészlet sorsára. Sikeres megegyezés esetén a kormányzat Irán rakétaprogramjáról és a térségbeli milíciák támogatásáról is egyeztetne, a folyamatba más regionális szereplőket is bevonva.

A megegyezés egyik legfőbb akadálya Irán ragaszkodása ahhoz, hogy saját területén folytathassa az urándúsítást. Amerikai tisztségviselők jelzései szerint Trump nyitott lehet "jelképes mértékű" dúsítás engedélyezésére, amennyiben Teherán bizonyítja, hogy ez nem teszi lehetővé nukleáris fegyver kifejlesztését. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter egy korábbi interjúban maga is utalt rá, hogy országa hajlandó lenne egy "jobb" megállapodásra, amely garantálja nukleáris programjuk "örökre békés jellegét".

A következő tárgyalási fordulót csütörtökön tartják Genfben, ahol Witkoff és Jared Kushner, Trump elnök tanácsadója és veje találkozik Aragcsival.

A megbeszélés alapjául egy Irán által kidolgozott részletes javaslat szolgál, amelyet információk szerint az iráni politikai vezetés már jóváhagyott.

A genfi találkozó valószínűleg az utolsó lehetőség a diplomáciai áttörésre: Kushner és Witkoff beszámolója alapján dönthet majd Trump arról, hogy folytatja-e a tárgyalásokat, vagy katonai akciót rendel el.

Trump évértékelő beszédében jelezte, hogy a diplomáciai megoldást részesíti előnyben, ugyanakkor a háborús forgatókönyvet is kilátásba helyezte. J. D. Vance alelnök a Fox Newsnak nyilatkozva leszögezte:

Nem engedhetjük, hogy a világ legszélsőségesebb és legrosszabb rezsimje atomfegyverhez jusson.

Hozzátette: az elnök diplomáciai úton próbálja elérni a célt, de más eszközök is a rendelkezésére állnak. A közvetítő országok – Omán, Katar, Egyiptom és Törökország – jelentős nyomást gyakorolnak Teheránra a Washingtonnal való megegyezés érdekében, ám az amerikai fővárosban és a régióban is sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Irán hajlandó lesz-e teljesíteni a Trump által szabott szigorú feltételeket.

Címlapkép forrása: Portfolio