  • Megjelenítés
Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt
Globál

Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

Portfolio
Saját pártjából is egyre nagyobb nyomás nehezedik Tony Gonzales republikánus képviselőre, hogy mondjon le kongresszusi mandátumáról, miután olyan üzenetek kerültek nyilvánosságra, melyek tanúbizonysága szerint kéretlen üzenetekkel bombázta és szexuális viszonyt folytatott egy később öngyilkosságot elkövetett beosztottjával - írja a Guardian.

A harmadik kongresszusi ciklusát töltő politikust azzal vádolják, hogy szexuális tartalmú üzeneteket küldött egy vezető beosztású stábtagjának, Regina Ann Santos-Avilesnek.

A vádak szerint intim fotókat kért tőle, és végül szexuális kapcsolatra kényszerítette.

A San Antonio Express-News által megszerzett és közzétett üzenetváltásban szerepel egy tavaly májusi üzenet is, amelyben Gonzales hajnalban kért egy "szexi fotót" a nőtől, a kedvenc pozíciójáról érdeklődött, majd szexuális fantáziáit fejtegette neki. Santos-Aviles egy üzenetben azt írta Gonzalesnek, hogy túl messzire megy, míg egy munkatársának később bevallotta:

Viszonyt folytattam a főnökünkkel.

Még több Globál

Szinte lehetetlen feladatra vállalkozik egy apró amerikai fegyvergyártó: olyan harci eszközt építenek, amire eddig nem volt példa

Saját nyomozásait hátráltatta az FBI vezetője? Elővették Trump magángépező emberét, aki a hokicsapat öltözőjét is megjárta

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az egygyermekes édesanya, Santos-Aviles tavaly szeptemberben lett öngyilkos texasi otthonában. A Texas Tribune szerint saját kertjében gyújtotta fel magát, miután férje tudomást szerzett a viszonyról, és felbontották a házasságukat.

Gonzales kedden újságíróknak kijelentette, hogy nem mond le, és lesz még lehetőség a tények tisztázására, mivel nem a teljes képet mutatták be eddig.

A hatgyermekes, nős képviselő korábban tagadta a viszonyát Santos-Avilesszel, a közösségi médiában pedig zsarolásról, illetve politikai lejáratókampányról beszélt. Az újonnan nyilvánosságra hozott üzenetekre azonban érdemben nem reagált.

Több republikánus képviselőtársa – köztük Lauren Boebert, Nancy Mace, Thomas Massie, valamint a texasi Brandon Gill és Chip Roy – távozásra szólította fel Gonzalest. Mace emellett határozati javaslatot nyújtott be, amely arra kötelezné a képviselőház etikai bizottságát, hogy nyilvánosságra hozza a kongresszusi képviselők ellen szexuális zaklatás vádjával tett bejelentéseket.

Az alsóház 2018-ban elfogadott szabályai alapján a képviselők nem létesíthetnek szexuális kapcsolatot beosztottjaikkal.

Mike Johnson republikánus házelnök ugyanakkor óvatosabban fogalmazott. Szerinte a vádakat komolyan kell venni, de meg kell várni a vizsgálat eredményét.

Ha egy vád puszta léte lenne a mércéje annak, hogy valaki tovább szolgálhat-e a képviselőházban, akkor nagyon sok embernek le kellene mondania

- vélekedett Johnson.

A botrány időzítése rendkívülinek mondható, hisz Texas 23-as választókörzetében Gonzales neve ott lesz a szavazólapokon a március 3-i republikánus előválasztáson. Fő kihívója az a Brandon Herrera, aki The AK Guy néven fegyvereket népszerűsítő influenszerként vált ismertté, és 2024-ben már majdnem legyőzte őt. A súlyos vádak árnyékában ugyanakkor a demokraták számára felvillant annak az esélye, hogy elhódítsák a körzetet a republikánusoktól,

noha Donald Trump még decemberben támogatásáról biztosította Gonzalest az újraválasztási küzdelemben.

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerű hintapolitikába torkollhat Ursula von der Leyen mexikói paktuma

Európai ország lenne az USA 51. tagállama? – Váratlan javaslat érkezett Moszkvából

Bombafenyegetés érte a kormányfőt: kiderült, kik állhattak az incidens mögött – Nyugalomra intett az ausztrál vezető

Íme a válasz Donald Trump fenyegetésére: durván fegyverkezik Amerika szomszédja, egyre többen mennek katonának

Kinyíltak a börtönkapuk a Trump által szorongatott országban: több ezer embert engedtek szabadon

Rekordot döntött Donald Trump, elszabadultak az indulatok a Kongresszusban – Hosszan sorolta sikereit az elnök

Trump húzása miatt olyan csalási hullám indult, amilyet még nem látott a világ

Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint

Totális háborút robbanthat ki Donald Trump – Vaskos dilemma kínozza az elnököt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Vége a dalnak: végleg eltűnhet Oroszország csúcskategóriának számító harckocsija, amit egykor amerikaiak ellen szántak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility