Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

A harmadik kongresszusi ciklusát töltő politikust azzal vádolják, hogy szexuális tartalmú üzeneteket küldött egy vezető beosztású stábtagjának, Regina Ann Santos-Avilesnek.
A vádak szerint intim fotókat kért tőle, és végül szexuális kapcsolatra kényszerítette.
A San Antonio Express-News által megszerzett és közzétett üzenetváltásban szerepel egy tavaly májusi üzenet is, amelyben Gonzales hajnalban kért egy "szexi fotót" a nőtől, a kedvenc pozíciójáról érdeklődött, majd szexuális fantáziáit fejtegette neki. Santos-Aviles egy üzenetben azt írta Gonzalesnek, hogy túl messzire megy, míg egy munkatársának később bevallotta:
Viszonyt folytattam a főnökünkkel.
Az egygyermekes édesanya, Santos-Aviles tavaly szeptemberben lett öngyilkos texasi otthonában. A Texas Tribune szerint saját kertjében gyújtotta fel magát, miután férje tudomást szerzett a viszonyról, és felbontották a házasságukat.
Gonzales kedden újságíróknak kijelentette, hogy nem mond le, és lesz még lehetőség a tények tisztázására, mivel nem a teljes képet mutatták be eddig.
A hatgyermekes, nős képviselő korábban tagadta a viszonyát Santos-Avilesszel, a közösségi médiában pedig zsarolásról, illetve politikai lejáratókampányról beszélt. Az újonnan nyilvánosságra hozott üzenetekre azonban érdemben nem reagált.
Több republikánus képviselőtársa – köztük Lauren Boebert, Nancy Mace, Thomas Massie, valamint a texasi Brandon Gill és Chip Roy – távozásra szólította fel Gonzalest. Mace emellett határozati javaslatot nyújtott be, amely arra kötelezné a képviselőház etikai bizottságát, hogy nyilvánosságra hozza a kongresszusi képviselők ellen szexuális zaklatás vádjával tett bejelentéseket.
Az alsóház 2018-ban elfogadott szabályai alapján a képviselők nem létesíthetnek szexuális kapcsolatot beosztottjaikkal.
Mike Johnson republikánus házelnök ugyanakkor óvatosabban fogalmazott. Szerinte a vádakat komolyan kell venni, de meg kell várni a vizsgálat eredményét.
Ha egy vád puszta léte lenne a mércéje annak, hogy valaki tovább szolgálhat-e a képviselőházban, akkor nagyon sok embernek le kellene mondania
- vélekedett Johnson.
A botrány időzítése rendkívülinek mondható, hisz Texas 23-as választókörzetében Gonzales neve ott lesz a szavazólapokon a március 3-i republikánus előválasztáson. Fő kihívója az a Brandon Herrera, aki The AK Guy néven fegyvereket népszerűsítő influenszerként vált ismertté, és 2024-ben már majdnem legyőzte őt. A súlyos vádak árnyékában ugyanakkor a demokraták számára felvillant annak az esélye, hogy elhódítsák a körzetet a republikánusoktól,
noha Donald Trump még decemberben támogatásáról biztosította Gonzalest az újraválasztási küzdelemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
