  • Megjelenítés
Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint
Globál

Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint

Portfolio
A Szenátus banki bizottságának demokrata tagjai élesen bírálták Donald Trump elnököt, amiért a négy éve tartó orosz–ukrán háború lezárása érdekében nem szigorította tovább a Moszkva elleni büntetőintézkedéseket. Rámutattak: míg az Európai Unió 2025-ben közel 900 célpont ellen vezetett be szankciókat, addig az Egyesült Államok mindössze két esetben lépett – írja a Reuters.

Az orosz invázió negyedik évfordulóján közzétett elemzésben a demokrata frakció munkatársai

több száz olyan lehetséges célpontot azonosítottak, amelyeket Trump már első hivatali évében szankcionálhatott volna.

Joe Biden korábbi elnök kormányzata a háború első három évében évente legalább 32 szankciós csomagot fogadott el. Ezzel szemben Trump csupán egyetlen jelentős intézkedést jelentett be – amely a Lukoil és a Rosznyefty olajipari óriásokat érintette –, miközben Oroszország fokozta a polgári célpontok elleni támadásait, és szisztematikusan rombolta Ukrajna energiahálózatát.

A Kongresszusban egy kétpárti törvényjavaslat az orosz kőolajat, földgázt és uránt vásárló országokkal szemben vezetne be büntetőintézkedéseket. Bár a tervezetet a 100 szenátorból 85 támogatja, a republikánus vezetés Trump ellenállása miatt nem tűzte napirendre a szavazást.

Még több Globál

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Feltárta Putyin elődje: Moszkva többször is kérte felvételét a NATO-ba

Totális háborút robbanthat ki Donald Trump – Vaskos dilemma kínozza az elnököt

A demokrata jelentés kiemelte: Oroszország továbbra is nagymértékben függ a hadviseléshez szükséges kulcsfontosságú technológiák importjától, ami komoly lehetőségeket kínálna a korlátozásokra.

Nem világos, miért hagyná bármely, a lehető legjobb békére törekvő elnök elsorvadni a szankciós nyomásgyakorlás eszközeit

– fogalmazott a kisebbségi frakció. Washington kedden ugyan bejelentett néhány újabb, Oroszországgal és kiberműveletekkel kapcsolatos intézkedést – négy személy és három szervezet, köztük oroszországi és egyesült arab emírségekbeli szereplők ellen –, ám elemzők szerint ez a lépés messze elmarad a szükségestől.

Scott Bessent pénzügyminiszter egy korábbi meghallgatáson úgy érvelt, hogy a Rosznyefty és a Lukoil szankcionálása elegendő volt, és hozzájárult ahhoz, hogy Moszkva tárgyalóasztalhoz üljön. Hozzátette: a további lépések a béketárgyalások alakulásától függnek. Ugyanakkor jelezte, hogy megfontolná az olajszállítási tilalmak megkerülésére használt orosz "árnyékflotta" elleni fellépést is, amire Trump hivatalba lépése óta még nem került sor.

A jelentés számos kihagyott célpontot sorolt fel, köztük több mint 130, Kínában és Hongkongban azonosított vállalatot. Ezek a cégek nyíltan hirdetik az exportkorlátozás alá eső chipek azonnali értékesítését Oroszországnak. Emellett szerepelnek a listán olyan, az orosz hadsereget segítő társaságok is, amelyeket az EU vagy az Egyesült Királyság már szankcionált. A demokraták azt is kifogásolták, hogy az adminisztráció nem lépett fel az emberi jogi visszaélésekért – például az ukrán gyermekek deportálásáért – felelős személyekkel szemben.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Magas szintről jött a figyelmeztetés: a keleti nagyhatalom beavatkozásra készül, mozgolódik a hírszerzés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility