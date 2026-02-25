Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint

Az orosz invázió negyedik évfordulóján közzétett elemzésben a demokrata frakció munkatársai
több száz olyan lehetséges célpontot azonosítottak, amelyeket Trump már első hivatali évében szankcionálhatott volna.
Joe Biden korábbi elnök kormányzata a háború első három évében évente legalább 32 szankciós csomagot fogadott el. Ezzel szemben Trump csupán egyetlen jelentős intézkedést jelentett be – amely a Lukoil és a Rosznyefty olajipari óriásokat érintette –, miközben Oroszország fokozta a polgári célpontok elleni támadásait, és szisztematikusan rombolta Ukrajna energiahálózatát.
A Kongresszusban egy kétpárti törvényjavaslat az orosz kőolajat, földgázt és uránt vásárló országokkal szemben vezetne be büntetőintézkedéseket. Bár a tervezetet a 100 szenátorból 85 támogatja, a republikánus vezetés Trump ellenállása miatt nem tűzte napirendre a szavazást.
A demokrata jelentés kiemelte: Oroszország továbbra is nagymértékben függ a hadviseléshez szükséges kulcsfontosságú technológiák importjától, ami komoly lehetőségeket kínálna a korlátozásokra.
Nem világos, miért hagyná bármely, a lehető legjobb békére törekvő elnök elsorvadni a szankciós nyomásgyakorlás eszközeit
– fogalmazott a kisebbségi frakció. Washington kedden ugyan bejelentett néhány újabb, Oroszországgal és kiberműveletekkel kapcsolatos intézkedést – négy személy és három szervezet, köztük oroszországi és egyesült arab emírségekbeli szereplők ellen –, ám elemzők szerint ez a lépés messze elmarad a szükségestől.
Scott Bessent pénzügyminiszter egy korábbi meghallgatáson úgy érvelt, hogy a Rosznyefty és a Lukoil szankcionálása elegendő volt, és hozzájárult ahhoz, hogy Moszkva tárgyalóasztalhoz üljön. Hozzátette: a további lépések a béketárgyalások alakulásától függnek. Ugyanakkor jelezte, hogy megfontolná az olajszállítási tilalmak megkerülésére használt orosz "árnyékflotta" elleni fellépést is, amire Trump hivatalba lépése óta még nem került sor.
A jelentés számos kihagyott célpontot sorolt fel, köztük több mint 130, Kínában és Hongkongban azonosított vállalatot. Ezek a cégek nyíltan hirdetik az exportkorlátozás alá eső chipek azonnali értékesítését Oroszországnak. Emellett szerepelnek a listán olyan, az orosz hadsereget segítő társaságok is, amelyeket az EU vagy az Egyesült Királyság már szankcionált. A demokraták azt is kifogásolták, hogy az adminisztráció nem lépett fel az emberi jogi visszaélésekért – például az ukrán gyermekek deportálásáért – felelős személyekkel szemben.
