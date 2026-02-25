Zelenszkij nem kegyelmez: tisztogatás indult, kulcsfontosságú szervezetnél hullanak a fejek

A szervezet több tisztviselőjét már őrizetbe vették, Zelenszkij fair tárgyalást ígért a letartóztatott ügynököknek.

Az elnök azt nem részletezte, pontosan mi volt a razzia kiváltó oka, sem azt, hogy kiket keresnek a hatóságok, annyit mondott csak, hogy

olyan embereket vettek őrizetbe, akik „nem Ukrajna érdekeinek megfelelően” dolgoznak.

Az SZBU szervezetén belül korábban elsősorban korrupcióval és az oroszoknak való kémkedéssel volt eddig gond. Zelenszkij nem erősítette meg, hogy ismét ilyen problémák álltak fenn.

Mindenkinek, aki az államnak dolgozik, Ukrajna érdekeiben kell dolgoznia. Nincs más út. Éljen Ukrajna!”

– mondta az elnök.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons