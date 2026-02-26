  • Megjelenítés
Alaposan bevásárol a világ egyik legszegényebb országa: számos JF-17 vadászgéppel gazdagodnak

Portfolio
Szomália legfeljebb 24 darab JF–17 Thunder Block III többfeladatú vadászgép beszerzéséről tárgyal Pakisztánnal. A közel 900 millió dolláros csomag az ország legnagyobb védelmi beruházása lenne az 1991-es államösszeomlás óta, célja pedig a szomáliai légierő harci képességének helyreállítása - közölte az Army Recognition.

A tárgyalások a szomáliai légierő parancsnoka, Mohamud Sejk Ali iszlámábádi látogatását követően indultak meg. Szomália jelenleg egyetlen vadászgéppel sem rendelkezik: flottája könnyű szállító- és futárgépekből – Cessna 172-esekből és 182-esekből –, valamint helikopterekből, köztük Mi–8-asokból és Agusta-Bell 412-esekből áll. Az Afrika szarva térség katonai légterének ellenőrzéséhez szükséges képességek hiánya

közvetlenül érinti az ország határvédelmét, a terrorellenes műveleteket és a tengeri útvonalak biztonságát.

A pakisztáni védelmi iparért felelős miniszter, Raza Hajat Harrádzs kiemelte, hogy a nyugati alternatívák ára a JF–17-es egységenkénti 30–40 millió dolláros költségének akár háromszorosát is meghaladhatja. Ez kulcsfontosságú szempont az egyik legszegényebb afrikai ország számára. A tervezett 24 gépes flotta több hadműveleti alegység felállítását tenné lehetővé, és hosszú távú védelmi együttműködést alapozna meg Pakisztánnal.

A tárgyalás tárgyát képező csomag nemcsak a gépek leszállítását foglalja magában, hanem a pilóták átképzését, a logisztikai támogatást, az alkatrészellátást és az integrált fegyverrendszereket is. A megállapodás célja a fenntartható üzemeltetés és a hosszú távú képességfejlesztés biztosítása. A vételár finanszírozásában felmerült Szaúd-Arábia és Törökország külső pénzügyi szerepvállalása is. Az ügylet csökkentené Szomália külföldi légierőktől való függőségét, beleértve az Egyesült Államok és Törökország korábbi támogatását. A stratégiai megfontolások között szerepel a szomáliai légtér feletti

teljes szuverenitás megteremtése, ideértve a Szomáliföld feletti légteret is, mely autonóm régiót nemrégiben Izrael függetlennek ismert el.

A JF–17 Thunder Block III a Pakisztáni Repülőgépipari Komplexum és a kínai Csengtu Repülőgépipari Csoport közös fejlesztése. Ez a negyedik generációs, egyhajtóműves, többfeladatú vadászgép legújabb változata. A Block III variáns aktív fázisvezérelt (AESA) radarral, korszerűsített avionikával, háromtengelyes digitális elektronikus repülésvezérlő rendszerrel (fly-by-wire), valamint továbbfejlesztett elektronikai hadviselési csomaggal rendelkezik. A gép maximális sebessége Mach 1,6. A Block III sorozatgyártása 2020 végén indult, a pakisztáni légierőhöz pedig 2023-ban kezdődtek meg a szállítások; az összes változatból eddig több mint 180 példány készült.

Történelmi szövetség formálódik a feszült régióban: létrejöhet az „iszlám NATO”, de sok a rejtett akna

Címlapkép forrása: Power Sport Images/Getty Images

