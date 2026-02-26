Bejelentette a honvédelmi miniszter, hány helyre rendelik ki a katonaságot holnap

Első körben húsz kritikus helyre rendelik ki a katonaságot holnap – jelentette be Facebook-videójában csütörtökön Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A miniszter hozzátette, hogy már készül a második lépcső, melyet a következő napokban hajtanak végre.

Az Egyeztető Törzs ülése után Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta: meghallgatta a honvéd vezérkar főnökének beszámolóját, aki arról tájékoztatott, hogy az ország keleti felében lévő helikopteres képességeket megduplázzák, valamint

előkészítette a kritikus végpontok listáján szereplő húsz végpont katonai megerősítését, ami holnap meg fog történni.

Az Energiaügyi Minisztérium javaslatai alapján meghatározták azt a következő lépcsőt, melynek keretében 40 további végponton fog felvonulni a honvédség a következő napokban.

Szerdán Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy a kritikus létesítményekhez a katonaságot is kirendelik a magyar energiarendszer biztonsága érdekében.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 25. Orbán Viktor bejelentette, katonákat vezényelnek a kritikus pontokra Magyarországon

Címlapkép forrása: Portfolio