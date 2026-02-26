  • Megjelenítés
Elkezdődött: több száz férfi kapott sorkatonai behívót Magyarország szomszédjában

MTI
Több mint hétszáz behívót küldtek ki a kötelező sorkatonai alapkiképzés első turnusára Horvátországban, és mindössze heten éltek lelkiismereti kifogással - közölte csütörtökön Tihomir Kundid vezérezredes, a horvát fegyveres erők vezérkari főnöke.

Az első bevonulók március 9-én kezdik meg a kéthónapos alapfokú katonai kiképzést a knini, a slunji és a pozsegai laktanyában. A tervek szerint Kninbe és Slunjba egyenként 200-200, Pozsegára pedig 400 újonc vonul be, ugyanakkor a pontos létszám csak a behívások véglegesítését követően lesz ismert.

Kundid tájékoztatása szerint a bevonulók korszerű felszerelést kapnak, köztük a horvát gyártású VHS gépkarabélyt. A kiképzés első szakaszában a résztvevők a gyalogos katonák alapvető ismereteit és készségeit sajátítják el, amelyeket később a tartalékos szolgálat során tovább mélyíthetnek.

A tervek szerint évente öt kiképzési turnust indítanak, egyenként mintegy 800 sorkatonával, idén azonban - mivel az első turnus csak márciusban kezdődik - összesen négy behívási ciklus lesz.

A vezérkari főnök hangsúlyozta: a rendszert úgy alakították ki, hogy az újoncokat a civil életből érkezve nyolc hét intenzív felkészítés alatt, fokozatosan vezesse be a katonai szolgálatba. A hadsereg célja, hogy a fiatalok elsősorban az alapkiképzést válasszák a polgári szolgálat helyett. Mint mondta, a két hónapos szolgálat nem töri meg a fiatalok tanulmányi vagy szakmai terveit, ugyanakkor hasznos, a későbbiekben is kamatoztatható tudást biztosít. Hozzátette: a kiképzőközpontok felkészülten várják a bevonulókat, az oktatók pedig külön felkészítést kaptak a fiatalokkal való munkára.

Tavaly decemberben 1200 fiatal kapott behívót kötelező orvosi vizsgálatra, amelyen mintegy 95 százalékuk megjelent, közülük körülbelül tíz százalék bizonyult alkalmatlannak.

Horvátország 2008-ban megszüntette a sorkatonaságot, a parlament azonban 2025 októberében döntött a visszaállításáról, így 2026 januárjától ismét kötelező a kéthónapos alapkiképzés. A sorkatonák havi 1100 euró (közel 416 ezer forint) illetményt kapnak, szolgálati idejük pedig beszámít a munkaviszonyba. A katonai szolgálat alternatívájaként választható polgári szolgálat részletszabályait a kormány rendeletben határozta meg: a vallási vagy erkölcsi okból lelkiismereti kifogást benyújtók a belügyminisztérium irányítása alatt teljesíthetik szolgálatukat.

A polgári védelemnél három hónapig szolgálók havi 340 euró (mintegy 129 ezer forint), az önkormányzatoknál négy hónapot teljesítők havi 170 euró (mintegy 64 ezer forint) adómentes juttatásban részesülnek. A szolgálat heti öt napon, napi nyolc órában zajlik. A belügyi tárca az idén legfeljebb mintegy 800 főt fogadhat, míg az önkormányzatoknál hozzávetőleg ötezren teljesíthetnek szolgálatot.

Címlapkép forrása: MORH/ F. Klen, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

