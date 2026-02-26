Időjárás: mutatjuk, mire kell számítani a hétvégén – Érdemes kimozdulni?

Péntek
Folytatódik a többnyire derült, olykor fátyolfelhős, napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, délnyugat felé haladva lehet melegebb.
Szombat
Reggel előfordulhatnak ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően mínusz 3 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.
Vasárnap
Szintén kialakulhatnak reggelre ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csak északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2,
a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kimondta a neves amerikai professzor: Ukrajna vesztésre áll - Most már csak egyetlen kiút maradt
Ebben a háborúban már nem lesz fordulat - írja Desch professzor.
Közel 90 százalékkal többet érhet ez a részvény - Nagy fantáziát látnak benne a profik!
Több jel is van, ami az emelkedés irányába mutat.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Minden trend egy helyen, első kézből.
Szijjártó Péter: Ukrajna berendelte Magyarország kijevi ügyvivőjét
Nem csitul a konfliktus.
Súlyos fordulat a NATO-ban: az Egyesült Államok kulcsfontosságú partnere ábrándulhat ki Washingtonból
Fontos a két állam szövetsége, de Washington kezd határokat feszegetni.
Demján Sándor Program: heteken belül indul a céges roham az újabb 200 milliárdért
900 milliárd forintra bővül az EXIM kerete.
Egymás után hullanak a fejek az Epstein-botrány miatt: lemondott a világgazdasági elittalálkozó elnöke
A pedofil pénzember halálának évében még Epsteinnél vacsorázott.
A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre
A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Ki járhat jól egy esetleges konszolidációval?