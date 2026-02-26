  • Megjelenítés
Időjárás: mutatjuk, mire kell számítani a hétvégén – Érdemes kimozdulni?
Időjárás: mutatjuk, mire kell számítani a hétvégén – Érdemes kimozdulni?

MTI
Portfolio
Jellemzően derült, napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, a reggelek azonban csípősek lesznek - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Péntek

Folytatódik a többnyire derült, olykor fátyolfelhős, napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, délnyugat felé haladva lehet melegebb.

Szombat

Reggel előfordulhatnak ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően mínusz 3 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Vasárnap

Szintén kialakulhatnak reggelre ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csak északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2,

a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

