Kilométeres füstoszlop kígyózik a kitört vulkán felett: napokon belül újabb robbanás jöhet a tűzgyűrűn

LOOK: A moderately explosive eruption at the summit crater of Kanlaon Volcano occurred at 07:04 PM today (26 February 2026) and lasted two (2 minutes) based on the seismic and infrasound records. This event generated a plume that rose 2,500 meters above the crater before drifting… pic.twitter.com/FTbY2Qhm9I https://t.co/FTbY2Qhm9I— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) February 26, 2026
Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki vulkanológiai intézet vezetője szerint
a tűzhányó felett 2,5 kilométer magas füstoszlop kígyózik.
Egy héten belül ez a vulkán második közepesen súlyos kitörése, s a napokban egy még nagyobb "robbanásszerű kitörés" is várható.
KANLAON ERUPTSA social media user captured this photo of Mount Kanlaon on Thursday evening, Feb. 26, following what state volcanologists described as a “moderately explosive eruption.”The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) reported the eruption as… pic.twitter.com/cftACAymh4 https://t.co/cftACAymh4— Philstar.com (@PhilstarNews) February 26, 2026
Ashfall started to cover areas in the municipality of La Castellana, Negros Island Region, following a moderate explosion of Kanlaon Volcano on Thursday evening. As seen in photos posted by netizen Jen Nhe, her younger brother arrived home covered in ash after coming from La… pic.twitter.com/xhfUzQM8dP https://t.co/xhfUzQM8dP— The Philippine Star (@PhilippineStar) February 26, 2026
Bacolcol szerint a hatóság most 24 órás megfigyelés alá helyezi a tűzhányót mielőtt döntés születne arról, hogy az ötfokozatú skálán hármas szintre emeljék a riasztás fokozatát.
Időközben La Castellana városának közelében hamueső esett. A hatóságok maszkokat osztottak ki - ismertette a helyi mentőszolgálat.
A közösségi médiában több fénykép is terjed a kitört Kanlaonról, ahogy egy helyi fiúról is, akit teljesen beborított a hamu, mielőtt hazaért volna.
A Kanlaon a Fülöp-szigetek 24 aktív vulkánjának egyike.
A szigetország a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, így gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
