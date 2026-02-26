  • Megjelenítés
Kilométeres füstoszlop kígyózik a kitört vulkán felett: napokon belül újabb robbanás jöhet a tűzgyűrűn
MTI
|
Portfolio
Kitört a Kanlaon vulkán a Fülöp-szigetekhez tartozó Negros szigeten csütörtökön.

Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki vulkanológiai intézet vezetője szerint

a tűzhányó felett 2,5 kilométer magas füstoszlop kígyózik.

Egy héten belül ez a vulkán második közepesen súlyos kitörése, s a napokban egy még nagyobb "robbanásszerű kitörés" is várható.

Bacolcol szerint a hatóság most 24 órás megfigyelés alá helyezi a tűzhányót mielőtt döntés születne arról, hogy az ötfokozatú skálán hármas szintre emeljék a riasztás fokozatát.

Időközben La Castellana városának közelében hamueső esett. A hatóságok maszkokat osztottak ki - ismertette a helyi mentőszolgálat.

A közösségi médiában több fénykép is terjed a kitört Kanlaonról, ahogy egy helyi fiúról is, akit teljesen beborított a hamu, mielőtt hazaért volna.

A Kanlaon a Fülöp-szigetek 24 aktív vulkánjának egyike.

A szigetország a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, így gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

