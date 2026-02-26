Kimondták Varsóban: minden feltétel adott, új taggal bővülhet az Európai Unió

A tárgyalásokat követően a lengyel kormányfő méltatta örmény kollégája személyes elkötelezettségét országa európai orientációja mellett. Tusk hangsúlyozta: Varsó mindig is a közösség megfontolt bővítésének híve volt. Hozzátette, hogy
szükség esetén az EU átalakítását is támogatják annak érdekében, hogy a biztonság és a függetlenség minél több nemzet számára elérhetővé váljon.
Nikol Pasinján köszönetet mondott a lengyel támogatásért. Szavai szerint ez segítséget nyújt abban, hogy Jereván magabiztosabban haladjon az uniós közeledést célzó reformok útján.
A látogatás során konkrét lépés is történt a kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében: a két ország védelmi minisztériuma megállapodást írt alá a katonai és haditechnikai együttműködésről.
Az örmény miniszterelnök programja során Karol Nawrocki lengyel államfővel is találkozott.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Pawel Supernak
