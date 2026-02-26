Már a szerződés sem köti a kezüket: félelmetes képességet kaphat az Egyesült Államok nukleáris fegyvere

A Sentinel-programról a légierő, a védelmi minisztérium és a fővállalkozó Northrop Grumman képviselői osztottak meg friss részleteket a Légierő Szövetség (AFA) éves szimpóziumán. A projekt 2024-ben a drasztikus költségnövekedés miatt – törvényi kötelezettségnek eleget téve – teljes felülvizsgálaton esett át. Emiatt az eredetileg 2029-re tervezett hadrendbe állítás időpontja jelentősen kitolódott. A csúszás egyben azt is jelenti, hogy a fejlesztés immár a New START szerződés korlátai nélkül zajlik, mivel

az egyezmény a rakéták rendszeresítésekor már nem lesz érvényben, utódmegállapodás pedig egyelőre nem született.

A több robbanófej alkalmazásának kérdése továbbra is nyitott. A program illetékesei elzárkóztak attól, hogy elárulják, pontosan hány robbanófej hordozására képes egyetlen rakéta. A korábbi hivatalos tervek szerint minden egység egyetlen W87-1 típusú robbanófejet kapott volna. Rich Correll altengernagy, az Egyesült Államok Stratégiai Parancsnokságának (STRATCOM) helyettes vezetője azonban megerősítette:

a rendszer alkalmas a többszörös, egymástól függetlenül célba juttatható visszatérő egységek (MIRV) hordozására.

Ennek alkalmazása ugyanakkor elnöki döntést igényel. A tengernagy szerint a technikai és szakpolitikai eszközök rendelkezésre állnak hozzátéve, hogy a New START lejárta óta a fenyegetettségi környezet nem változott.

A legjelentősebb fordulat a programban az indítósilókat érinti. Bár az eredeti elképzelés a jelenleg szolgálatban álló Minuteman III rakéták silóinak felújítása volt, ezt a tervet elvetették, és helyette 450 teljesen új siló építéséről döntöttek. A lépés hátterében az áll, hogy az 1960-as években létesített infrastruktúra korszerűsítése túlságosan kiszámíthatatlannak és költségesnek bizonyult. A montanai Malmstrom légitámaszpont körzetében kijelöltek olyan területeket, ahol az új silók megépítése lehetővé teszi a Minuteman III és a Sentinel rendszerek párhuzamos üzemeltetését, garantálva a folyamatos elrettentő képességet az átállás alatt is. Utah államban eközben a kockázatok csökkentése érdekében már épül egy teljes méretű prototípus-létesítmény.

A Northrop Grumman bejelentése szerint a rakétarendszer valamennyi fő elemének tesztelése lezárult. A vállalat várakozásai szerint

2027-ben sor kerülhet az első, felszíni indítóállásból végrehajtott tesztrepülésre is.

A Sentinel a Minuteman III-nál valamivel nagyobb méretű, háromfokozatú, szilárd hajtóanyagú rakéta. A rendszer különlegessége a folyékony hajtóanyagú végfokozat (PBV), amely a hasznos teher rendkívül pontos célba juttatásáért felel. Az új fegyverrendszer előnyei közé tartozik továbbá a megnövelt hatótávolság, valamint a javított megbízhatóság és karbantarthatóság.

A silók mellett a Sentinel-program hatalmas infrastrukturális beruházásokat is igényel. A tervek szerint 24 új indítóközpontot és három új ezredparancsnoki központot létesítenek, emellett öt állam területén, mintegy 83 ezer négyzetkilométeren több mint 8000 kilométernyi új optikai kábelt fektetnek le. Az új parancsnoki központok minőségi ugrást jelentenek a Minuteman III rendszerhez képest, mivel egyetlen helyen integrálják a teljes rakétaezred harctéri helyzetképét, a létesítmények fizikai védelmétől kezdve a rakéták műszaki állapotának felügyeletéig.

Címlapkép forrása: HUM Images via Getty Images