Megszólalt a külügyminiszter: az oroszok a halálba hurcolják az embereit, most Ukrajnától várja a segítséget
Samuel Okudzeto Ablakwa ghánai külügyminiszter szerdán Kijevben arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy humanitárius okokból engedje szabadon azt a két ghánai állampolgárt, akiket az orosz erők oldalán harcolva ejtettek hadifogságba - számolt be az Africa News.

A ghánai diplomácia vezetője egy ritkaságszámba menő afrikai látogatás keretében érkezett Ukrajnába. A sajtótájékoztatón bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij nagylelkű és együttérző döntést hoz majd a két fogoly ügyében. Ablakwa hangsúlyozta:

az érintett ghánai állampolgárok emberkereskedő hálózatok áldozatai, akiket dezinformációval és manipulációval csábítottak az orosz hadsereg soraiba.

A miniszter köszönetet mondott Ukrajnának, amiért a foglyokkal való bánásmód során tiszteletben tartották a nemzetközi jog előírásait. Beszámolója szerint a két ghánai férfi jó egészségi állapotban van; elfogásuk óta nem érték őket kínzások vagy bántalmazások.

Ukrán részről Andrij Szibiha külügyminiszter közölte: a felek őszintén megvitatták a hadifoglyok hazatérésének lehetőségét. Szibiha egyúttal arra sürgette Accrát, hogy tegyen határozottabb lépéseket az afrikai állampolgárok oroszországi toborzásának megakadályozására. "Az oroszok a halálba hurcolják a ghánaiakat, miközben Ukrajna az élet érdekében kínál együttműködést" - fogalmazott az ukrán diplomácia vezetője.

Az Ukrajna által szerdán közzétett adatok szerint az orosz erők soraiban 36 afrikai országból – köztük Ghánából – származó, összesen több mint 1780 állampolgárt azonosítottak. Közülük többen hadifogságba estek. Oroszország 2022-es inváziója óta a konfliktus mindkét oldalán számos külföldi zsoldos és önkéntes vesz részt a harcokban.

A címlapkép illusztráció, egy ukrán fogságba esett sierra-leonei zsoldos látható rajta. A címlapkép forrása: Diana Deliurman/Frontliner/Getty Images

