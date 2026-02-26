Megszólalt a miniszter: kiderült, befogadja-e a NATO atomfegyvereit az Oroszországgal határos állam

Az észt kormány nem tárgyalt más NATO-tagállam nukleáris fegyvereinek az ország területén történő elhelyezéséről - jelentette ki Hanno Pevkur, a balti köztársaság védelmi minisztere, akinek szavait csütörtökön az ERR nemzeti közszolgálati televízió- és rádió honlapja idézte.

Ha azt kérdezi, hogy a kormány megvitatta-e a kérdést, hogy milyen ország nukleáris fegyvereit helyezzék el Észtországban és milyen feltételekkel, akkor a válasz nemleges

- mondta a miniszter egy parlamenti képviselő kérdésére válaszolva.

Megjegyezte, hogy a nukleáris elrettentés kérdései a NATO nukleáris tervezési csoportjának hatáskörébe tartoznak, amelyben az összes szövetséges állam részt vesz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Tallinn védelmi politikáját a szövetségesekkel közösen folytatja, és saját biztonsági értékeléseiből indul ki.

Korábban a balti köztársaság külügyminisztere, Margus Tsahkna kijelentette: az észt hatóságok nem zárják ki nukleáris fegyverek elhelyezését az ország területén, ha ilyen döntés születik a NATO védelmi terveinek keretében.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője erre reagálva megjegyezte, hogy ha Észtországban Oroszországra irányuló nukleáris fegyverek lesznek, akkor Oroszország is Észtországra fog irányítani nukleáris fegyvereket.

