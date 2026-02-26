Megszólalt Moszkva a véres tűzpárbajról Amerika partjainál: agresszív provokáció áll a háttérben?

Oroszország szerint amerikai provokáció állt a Kuba partjainál szerdán történt incidens hátterében, mely során a kubai erők négy embert megöltek, hatot pedig megsebesítettek - írja a Reuters.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön nyilatkozott, miután

egy floridai regisztrációjú motorcsónakkal kubai felségvizekre hatoltak be kubai száműzöttek.

Ez az Egyesült Államok agresszív provokációja, amelynek célja a helyzet eszkalálása és egy konfliktus kirobbantása

- vélekedett Zaharova.

Négy ember vesztette életét és hatan megsebesültek a motorcsónak fedélzetén a kubai biztonsági erőkkel vívott tűzpárbajban.

A havannai belügyi tárca tájékoztatása szerint a határőrség hajója helyi idő szerint a szerda reggeli órákban megközelítette az Egyesült Államokban regisztrált, a kubai Villa Clara tartomány partjait nagyjából egy tengeri mérföldre megközelítő motorcsónakot azonosítás céljából,

de a járműből lövéseket adtak le, mire a kubai biztonsági erők viszonozták a tüzet.

A tűzpárbajban egy kubai járőrhajó parancsnoka is megsebesült. A sebesült külföldieket evakuálták és orvosi ellátásban részesültek.

A belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot folytat a körülmények teljes tisztázása érdekében.

Az incidens olyan időszakban történt, amikor éleződik a Kuba és az Egyesült Államok közötti feszültség.

Az MTI emlékeztet, hogy Washington gyakorlatilag a szigetországba tartó minden minden olajszállítmányt blokkol, növelve a kommunista kormányra nehezedő nyomást.

A jelenlegi kihívásokkal szembesülve Kuba megerősíti elkötelezettségét felségvizeinek védelme iránt, abból az elvből kiindulva, hogy a nemzetvédelem alapvető pillérnek számít a kubai állam szuverenitásának és a régió stabilitásának megőrzése érdekében

- tette hozzá a kubai vezetés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images