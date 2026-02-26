Megszólalt Moszkva a véres tűzpárbajról Amerika partjainál: agresszív provokáció áll a háttérben?

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön nyilatkozott, miután
egy floridai regisztrációjú motorcsónakkal kubai felségvizekre hatoltak be kubai száműzöttek.
Ez az Egyesült Államok agresszív provokációja, amelynek célja a helyzet eszkalálása és egy konfliktus kirobbantása
- vélekedett Zaharova.
Négy ember vesztette életét és hatan megsebesültek a motorcsónak fedélzetén a kubai biztonsági erőkkel vívott tűzpárbajban.
A havannai belügyi tárca tájékoztatása szerint a határőrség hajója helyi idő szerint a szerda reggeli órákban megközelítette az Egyesült Államokban regisztrált, a kubai Villa Clara tartomány partjait nagyjából egy tengeri mérföldre megközelítő motorcsónakot azonosítás céljából,
de a járműből lövéseket adtak le, mire a kubai biztonsági erők viszonozták a tüzet.
A tűzpárbajban egy kubai járőrhajó parancsnoka is megsebesült. A sebesült külföldieket evakuálták és orvosi ellátásban részesültek.
A belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot folytat a körülmények teljes tisztázása érdekében.
Az incidens olyan időszakban történt, amikor éleződik a Kuba és az Egyesült Államok közötti feszültség.
Az MTI emlékeztet, hogy Washington gyakorlatilag a szigetországba tartó minden minden olajszállítmányt blokkol, növelve a kommunista kormányra nehezedő nyomást.
A jelenlegi kihívásokkal szembesülve Kuba megerősíti elkötelezettségét felségvizeinek védelme iránt, abból az elvből kiindulva, hogy a nemzetvédelem alapvető pillérnek számít a kubai állam szuverenitásának és a régió stabilitásának megőrzése érdekében
- tette hozzá a kubai vezetés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elképesztő tempót diktál Ukrajna: kilométereken át épül a különleges védvonal az oroszok ellen
Olcsó, de a jelek szerint működik.
Óriási energiakincsen ül Magyarország, a kormány mégsem számol vele
Rengeteg áramot lehetne földhőből termelni.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
A nagy átverés: miért esnek az amerikai kötvényhozamok?
A részvényesek keze van a dologban.
150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon
Hivatalosan is bejelentették.
Fordulat a rakétaversenyben: jön a HAVOC, ez lehet Amerika új szuperfegyvere
Az űrből is kilőhető.
Azonnal lépett Trump a történelmi beszéld után - Itt van a bejelentés, nagy pofont kapott Amerika ellensége
Folyamatos a nyomásgyakorlás.
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.