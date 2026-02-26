  • Megjelenítés
Moszkva dörzsölheti a tenyerét: hatalmas katonai üzlet készül a világ legnépesebb országával
Moszkva dörzsölheti a tenyerét: hatalmas katonai üzlet készül a világ legnépesebb országával

India aktívan együttműködik Oroszországgal a Szu–30MKI vadászgépei korszerűsítésében. A kizárólag hazai erőforrásokra támaszkodó saját modernizációs programjuk még nem kapott hatósági jóváhagyást, ráadásul az a flottának csupán egy részét fedné le - írta a Defence Express.

A New Indian Express beszámolója szerint orosz szakemberek a közelmúltban látogatást tettek a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) üzemében, ahol jelenleg is zajlanak egy jelentős volumenű szerződés véglegesítésének előkészületei. Az orosz fél által kínált csomag

mintegy 175 darab Szu–30MKI korszerűsítését foglalná magában, ami a hadrendben álló állomány nagyjából 65 százalékát teszi ki.

A megállapodás szükségességét részben az indiai saját fejlesztésű "Super Sukhoi" program korlátozott hatóköre indokolja. Ez a tervezet mindössze 84 gépre terjed ki, a végrehajtása pedig a becslések szerint 10-15 évet is igénybe vehet. Az indiai védelmi minisztérium álláspontja szerint a modernizáció megosztása segít fenntartani a légierő magas harckészültségét.

A két program fókusza eltérő. Az orosz javaslat az AL–31-es hajtóművek AL–41-es típusra történő cseréjét, valamint az elektronikai harcászati eszközök és a radarrendszerek fejlesztését tartalmazza, bár a pontos konfigurációt nem hozták nyilvánosságra. Ezzel szemben az indiai "Super Sukhoi" program a Virupaksa AESA-radar integrálására, a fedélzeti elektronika teljes cseréjére és új fegyverzet beépítésére összpontosít, a hajtóművet viszont változatlanul hagyja.

Az ajánlatot jelenleg az indiai védelmi minisztérium vizsgálja, de még a jóváhagyás esetén is hosszadalmas bürokratikus folyamatra kell számítani. Jelzésértékű, hogy bár a hazai modernizációs programot 2024 nyarán elindították, a finanszírozását azóta sem hagyták jóvá. India fegyverbeszerzési döntései egyébként is kiszámíthatatlanok: 2025 februárjában Újdelhi elvi megállapodást kötött 114 francia Rafale vadászgép megvásárlásáról, amelyet Emmanuel Macron látogatása során kellett volna aláírni, ám a szerződéskötésre végül nem került sor.

Érdemes megjegyezni, hogy a Szu–30MKI korszerűsítéséről szóló tárgyalások a Szu–57 ötödik generációs vadászgéppel kapcsolatos, több mint másfél évtizedes orosz–indiai egyeztetések kontextusában zajlanak. A felek az FGFA közös fejlesztési megállapodást 2010-ben írták alá, de India 2018-ban kilépett a projektből, mivel úgy ítélték meg, hogy a Szu–57 nem felel meg a deklarált specifikációknak. Az utóbbi években azonban a felek ismét közeledtek egymáshoz. Így

nem kizárt, hogy a Szu–30MKI korszerűsítése és a Szu–57 beszerzése végül egyetlen csomagajánlat részeként valósul meg.

Címlapkép forrása: Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images

