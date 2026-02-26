Rekordot döntött Ukrajna csodafegyvere: hiába titkolták, műholdképek buktatták le az oroszországi találatot

A szombati támadás célpontja az Udmurt Köztársaságban található Votkinszki Gépgyár volt. A létesítmény Oroszország néhány kulcsfontosságú fegyverrendszerének, köztük az Iszkander-rendszer ballisztikus rakétáinak, valamint a tengeralattjáróról indítható Bulava rakétáknak a gyártásáért felel.
Pontos csapásokat mértünk Flamingo rakétákkal 1400 kilométeres hatótávolságról. Úgy gondolom, ez valódi siker az iparunk számára
– fogalmazott Zelenszkij.
Ez volt a Flamingo eddigi egyik leghosszabb hatótávolságú bevetése. A földről indítható, torlósugár-hajtóművel felszerelt cirkálórakétát (hivatalos megnevezésén manőverező robotrepülőgépet) az ukrán hadiipar zászlóshajójának tekintik. Kijev rendszeresen az amerikai gyártmányú Tomahawkhoz hasonlítja a fegyvert: állításuk szerint egységára jóval alacsonyabb, hatótávolsága pedig elérheti a mintegy 3000 kilométert.
Oroszország hivatalosan nem erősítette meg a találatot, de Alekszandr Brecsalov, az Udmurt Köztársaság kormányzója szombaton közölte, hogy a térségben egy meg nem nevezett létesítményt támadás ért, és három embert kórházba szállítottak. Ukrán nyílt forrású hírszerzési (OSINT) elemzőcsoportok később műholdfelvételeket tettek közzé, amelyeken a votkinszki gyár egyik műhelyének tetején tátongó lyuk és tűzkár nyomai láthatók.
Ukraine has carried out one of its most high-value long-range strikes of the war, striking the Iskander ballistic missile production plant in Votkinsk, RussiaFlamingo cruise missiles flew ~1,300km from the frontline striking at least 1 of the 19 major facilities at the plant pic.twitter.com/axi3W9TRGU https://t.co/axi3W9TRGU— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) February 21, 2026
A szombat esti akcióban Kijev drónok és cirkálórakéták nagyszabású hullámát zúdította Oroszországra, ami az eddigi egyik legnagyobb, nagy hatótávolságú ukrán támadás volt. Az orosz védelmi minisztérium 77 ukrán drón lelövéséről számolt be, rakétafenyegetést azonban nem említett. Zelenszkij nem árulta el az indított eszközök pontos számát, de kijelentette: "Voltak elfogások az orosz légvédelem részéről, voltak rakéták, amelyeket nem fogtak el, és voltak közvetlen találatok is – a lényeg, hogy minden kilőtt rakéta elérte a célját."
Ukrajna igyekszik felfuttatni a Flamingo gyártását, bár a gyártó FirePoint kapacitásait nemrég orosz rakétacsapás vetette vissza, amelynek következtében egy nagyobb gyártósor megsemmisült. Zelenszkij korábban közölte, hogy az üzemet azóta áttelepítették, és a termelés újraindult. Tavaly októberi sajtóhírek szerint a FirePoint 2025 végére napi hét robotrepülőgép előállítását tűzte ki célul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
