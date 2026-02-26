Súlyos tüdőgyulladással kórházba szállították a belügyiminisztert, a kormányfőhelyettes életéért küzdenek Szerbiában

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba szállították Ivica Dačić szerb belügyminisztert szerdán. Az orvosi tájékoztatás szerint állapota súlyos, lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

A szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták.

Spasoje Popević tüdőgyógyász közölte,

az orvosi csapat küzd a miniszter életéért,

ugyanakkor a helyzet valamelyest jobb, mint a kórházba érkezésekor. Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni a beteg állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés.

Ivica Dačić egyébként a belügyi tárca vezetésén túl a belgrádi kormány miniszterelnök-helyettese is, illetve az Aleksandar Vučić elnök fémjelezte Szerb Haladó Párt (SNS) mellett a kisebb kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) vezetője.

