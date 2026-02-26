  • Megjelenítés
Szép csendben Amerikával tárgyalt Putyin különmegbízottja
Szép csendben Amerikával tárgyalt Putyin különmegbízottja

Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev csütörtökön Genfben egyeztetett amerikai tisztségviselőkkel a RIA Novosztyi állami hírügynökség jelentése szerint.

Dmitrijev elzárkózott a megbeszélés eredményének kommentálásától.

A találkozó részleteiről egyelőre sem az orosz, sem az amerikai fél nem hozott nyilvánosságra további információkat.

A címlapkép illusztráció.

