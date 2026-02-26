Történelmi támadást hajtottak végre az oroszok Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen: ez mindent megváltoztathat

Február 25-én arról számoltak be a kelet-ukrajnai Harkiv egyik külvárosi részéről, hogy

az oroszok először érték el száloptikás FPV-drónnal a várost.

Szerhij Beszkresznov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója és katonai rádiótechnikai szakértő szerint ez komoly fenyegetést jelent, a hatékony védelem kidolgozása alapos kihívás elé állítja az ukránokat. Hangsúlyozta, hogy a fejlemény azért is problémás, mert a száloptikás eszközökkel szemben sokkal tehetetlenebb a felderítés. Az alacsonyan repülő FPV-drónokat a radar kiszúrhatja, de ez sem tekinthető „csodaszernek”. Egy másik, hasonló esetről felvételek is készültek:

Beszkresznov szerint Kijevben fontolóra kellene venni az akusztikus légvédelmi rendszerek használatát. A helyi regionális ügyészség közleménye szerint a támadás egyébként végül azzal zárult, hogy az eszköz egy fának csapódott. A másik (a felvételen is látható) eset sokkal inkább egy üzenet volt a támadók részéről, melynek célja a város elleni csapások lehetőségek tárházát bővíti. Ez a fegyver végül egy terepjáróba csapódott. A videó összecseng a helyi hatóságok beszámolóival, amely szerint az elmúlt időszakban megnövekedett a város környékén az orosz FPV-drónok támadásainak száma. A beszámolók szerint új, föld alá rejtett óvóhely prototípusát kezdték el alkalmazni, amely a megnövekedett dróntámadásokkal szemben is hatékony védelmet jelent.

