Valamire nagyon készül az Egyesült Államok: különleges gépek gyártására adtak megbízást

A Boeing pennsylvaniai Ridley Parkban található üzemét érintő, 19,4 millió dollár értékű, rögzített árú szerződésmódosítás egy korábbi, MH–47G forgószárnyasokra vonatkozó megrendelést egészít ki. A munkálatok várhatóan 2030 novemberében fejeződnek be. A nyilvánosságra hozott értesítés nem tér ki sem a gépek pontos darabszámára, sem a konkrét konfigurációra.

Ez a viszonylag alacsony összegű módosítás egy jóval kiterjedtebb, többéves beszerzési programhoz kapcsolódik. A Boeing még 2025 novemberében nyerte el azt a 877,7 millió dolláros megbízást, amely MH–47G helikopterek gyártására szól az USSOCOM részére. A gyártás központja szintén Ridley Park, a teljesítési határidő pedig 2030 novembere. A 2026. februári módosítás ezt a programot egészíti ki: vélhetően hosszú átfutási idejű alkatrészek beszerzését, rendszerintegrációs feladatokat vagy a repülőgép-ipari beszerzéseknél megszokott, ütemezett finanszírozási lépcsőket fedezi.

Az MH–47G a jól ismert Chinook típus különleges műveleti változata, amelyet mélységi behatolásra – vagyis a különleges egységek nagy távolságú célterületre juttatására és onnan történő kimenekítésére – optimalizáltak.

A gép képességei lehetővé teszik az éjszakai és a rossz látási viszonyok közötti bevetéseket is. A folyamatos finanszírozás egyértelműen jelzi, hogy az USSOCOM továbbra is kiemelt prioritásként kezeli a nehéz szállítóhelikopter-flotta modernizációját.

Címlapkép forrása: The U.S. Army via Wikimedia Commons