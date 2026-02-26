  • Megjelenítés
Zelenszkij bejelentette, hol és mikor lesz a következő háromoldalú béketárgyalás!
Zelenszkij bejelentette, hol és mikor lesz a következő háromoldalú béketárgyalás!

Portfolio
Várhatóan márciusban, Abu-Dzabiban kerül sor az orosz–ukrán háború lezárását célzó, amerikai közvetítéssel zajló háromoldalú béketárgyalások következő fordulójára – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán államfő csütörtök esti videóüzenetében közölte a hírt, hogy márciusban, Abu-Dzabiban tartják a háromoldalú egyeztetést az orosz-ukrán háború lezárásáról. A bejelentésre azt követően került sor, hogy

Genfben amerikai és ukrán tisztviselők egyeztettek a háború utáni újjáépítés kérdéseiről.

Korábbi tudósítások szerint a genfi egyeztetések napirendjén a háromoldalú tárgyalások előkészítésén túl szerepelt a régóta vitatott, Ukrajnának szánt úgynevezett "jóléti csomag", valamint az Oroszországgal folytatandó fogolycsere kérdése is.

Mint arról beszámoltunk, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is egyeztetett amerikai tisztségviselőkkel a RIA Novosztyi állami hírügynökség jelentése szerint. Ám közvetlenül a tárgyalás után

Dmitrijev elzárkózott a megbeszélés eredményének kommentálásától.

Orosz hírforrások már tegnap beszámoltak arról, hogy Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok márciusra halasztotta a béketárgyalások következő fordulóját. Ám ekkor sem a konkrét dátumot, sem a helyszínt nem közölte az orosz fél.

Kapcsolódó cikkünk

Szijjártó Péter: Ukrajna berendelte Magyarország kijevi ügyvivőjét

Felpörögtek az események: heteken belül egy asztalhoz ülhet Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

