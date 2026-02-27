Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán

A diplomata nyilvánosan elérhető adatokra hivatkozva közölte, hogy az amerikai katonák többsége rotációs rendszerben teljesít szolgálatot lengyel területen. Hozzátette: a tavalyi év során nem történt jelentős bővülés az amerikai katonai jelenlét tekintetében.

Ordas ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

Washington nem tervezi a csapatok létszámának mérséklését sem.

Ezt korábban Donald Trump amerikai elnök is megerősítette, amikor a davosi Világgazdasági Fórum keretében tárgyalt lengyel hivatali partnerével.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images