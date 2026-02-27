  • Megjelenítés
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán

Mintegy tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg Lengyelországban, és a közeljövőben nem várható a létszám csökkentése – jelentette ki Andrej Ordas, Oroszország lengyelországi ügyvivője a TASzSz hírügynökségnek adott interjújában.

A diplomata nyilvánosan elérhető adatokra hivatkozva közölte, hogy az amerikai katonák többsége rotációs rendszerben teljesít szolgálatot lengyel területen. Hozzátette: a tavalyi év során nem történt jelentős bővülés az amerikai katonai jelenlét tekintetében.

Ordas ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

Washington nem tervezi a csapatok létszámának mérséklését sem.

Ezt korábban Donald Trump amerikai elnök is megerősítette, amikor a davosi Világgazdasági Fórum keretében tárgyalt lengyel hivatali partnerével.

