Ebből tényleg háború lesz - sürgős levélben utasítják a diplomatákat: "mindegy hova, de meneküljenek"

A helyi idő szerint délelőtt 10:24-kor küldött üzenetben Huckabee nyomatékosította:

a személyzet tagjai és hozzátartozóik, amennyiben a távozás mellett döntenek, azt "MÉG MA" tegyék meg.

A nagykövet figyelmeztetett, hogy a nem alapvető feladatokat ellátó alkalmazottak távozása várhatóan hirtelen keresletnövekedést okoz az aznapi repülőjegyek iránt.

Arra összpontosítsanak, hogy bárhová szerezzenek helyet, ahonnan aztán továbbutazhatnak Washingtonba, de az elsődleges cél az ország mielőbbi elhagyása

– fogalmazott a diplomata.

A New York Times beszámolója szerint az elektronikus levél hitelességét három független forrás is megerősítette.

"Nincs ok a pánikra" – írta Huckabee, ugyanakkor hangsúlyozta: a távozni szándékozóknak létfontosságú, hogy haladéktalanul megszervezzék az indulást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images