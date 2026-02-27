  • Megjelenítés
Ebből tényleg háború lesz - sürgős levélben utasítják a diplomatákat:
Ebből tényleg háború lesz - sürgős levélben utasítják a diplomatákat: "mindegy hova, de meneküljenek"

Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete belső körlevélben szólította fel a külképviselet munkatársait, hogy aki el akarja hagyni Izraelt, az tegye meg még a mai nap folyamán - írta meg a New York Times belső forrásaira hivatkozva a Times of Israel.

A helyi idő szerint délelőtt 10:24-kor küldött üzenetben Huckabee nyomatékosította:

a személyzet tagjai és hozzátartozóik, amennyiben a távozás mellett döntenek, azt "MÉG MA" tegyék meg.

A nagykövet figyelmeztetett, hogy a nem alapvető feladatokat ellátó alkalmazottak távozása várhatóan hirtelen keresletnövekedést okoz az aznapi repülőjegyek iránt.

Arra összpontosítsanak, hogy bárhová szerezzenek helyet, ahonnan aztán továbbutazhatnak Washingtonba, de az elsődleges cél az ország mielőbbi elhagyása

– fogalmazott a diplomata.

A New York Times beszámolója szerint az elektronikus levél hitelességét három független forrás is megerősítette.

"Nincs ok a pánikra" – írta Huckabee, ugyanakkor hangsúlyozta: a távozni szándékozóknak létfontosságú, hogy haladéktalanul megszervezzék az indulást.

