Ebből tényleg háború lesz - sürgős levélben utasítják a diplomatákat: "mindegy hova, de meneküljenek"

A helyi idő szerint délelőtt 10:24-kor küldött üzenetben Huckabee nyomatékosította:
a személyzet tagjai és hozzátartozóik, amennyiben a távozás mellett döntenek, azt "MÉG MA" tegyék meg.
A nagykövet figyelmeztetett, hogy a nem alapvető feladatokat ellátó alkalmazottak távozása várhatóan hirtelen keresletnövekedést okoz az aznapi repülőjegyek iránt.
Arra összpontosítsanak, hogy bárhová szerezzenek helyet, ahonnan aztán továbbutazhatnak Washingtonba, de az elsődleges cél az ország mielőbbi elhagyása
– fogalmazott a diplomata.
A New York Times beszámolója szerint az elektronikus levél hitelességét három független forrás is megerősítette.
"Nincs ok a pánikra" – írta Huckabee, ugyanakkor hangsúlyozta: a távozni szándékozóknak létfontosságú, hogy haladéktalanul megszervezzék az indulást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos vád Európa erős hatalmából: valójában az Egyesült Államok ellen készülhet az Európai Unió
Egymásnak feszülnek a politikusok.
Mi lesz így az álomnyaralással? Nagy bajban a magyarok egyik kedvenc úti célja
Bekövetkezni látszik, amitől féltek.
Hatalmas üzletet kötött a 4iG
50 millió dollárt fektete be a Mubadala.
Moszkva bemondta: Ukrajna szabotázsakcióra készül a Magyarországot is ellátó gázvezeték ellen
Veszélyben lehet az infrastruktúra.
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások. Minden válasz a március 17-i klubrendezvényünkön.
Nőtt a lakáskárok száma, a szélsőséges időjárásra is fel kell készülni
Egyetlen nyári hónap adta a tavalyi éves kármennyiség közel harmadát.
Védtelen maradt Ukrajna jelentős része: rájöttek az oroszok, hogyan bénítsák meg a légvédelmet
Kritikus hiány lépett fel.
Meglepő kijelentéseket tett Orbán Viktor Magyarország uniós tagságáról és céljairól
A miniszterelnök több állítást is megfogalmazott egy pénteki konferencián.
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?