  • Megjelenítés
Egész Európára veszélyes rakétát vetett be Moszkva, céldátumot mondott Trump a háború lezárására – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Globál

Egész Európára veszélyes rakétát vetett be Moszkva, céldátumot mondott Trump a háború lezárására – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Portfolio
Fényképes bizonyítékok erősítik meg, hogy Oroszország bevetette Ukrajnában a 9M729-es manőverező rakétát. Ez az a fegyverrendszer, amely az Egyesült Államok 2019-es kilépéséhez vezetett a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló INF-szerződésből - számol be a Reuters. Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború mielőbbi lezárásáról. A beszélgetés tényét és tartalmát egy ukrán hivatalos forrás, valamint két másik, a hívás részleteit ismerő személy is megerősítette - számolt be az Axios. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Az európai atomhatalmak ejtőernyősöket küldenének Ukrajnába: már készülnek a bevetésre

Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra.

Tovább a cikkhez
Az európai atomhatalmak ejtőernyősöket küldenének Ukrajnába: már készülnek a bevetésre
Megosztás

Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán

Mintegy tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg Lengyelországban, és a közeljövőben nem várható a létszám csökkentése – jelentette ki Andrej Ordas, Oroszország lengyelországi ügyvivője a TASzSz hírügynökségnek adott interjújában.

Tovább a cikkhez
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
Megosztás

8,1 milliárd dolláros hitelkeretet hagyott jóvá Ukrajnának az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) végrehajtó igazgatótanácsa egy 8,1 milliárd dolláros négyéves, 8,1 milliárd dollár értékű kibővített hitelkeretet (EFF) hagyott jóvá. Ennek első részlete hamarosan megérkezik Kijevbe.

Az első részlet, mintegy 1,5 milliárd dollár, hamarosan megérkezik Ukrajnába. A forrásokat a költségvetési hiány finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására fogják felhasználni

- mondta el a miniszterelnök-helyettes, Julija Szviridenko.

(RBK)

Megosztás

Tegnapi háborús híreink

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Megártott a hegyi levegő a forintnak?
Elkezdődött: több száz férfi kapott sorkatonai behívót Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility