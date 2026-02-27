Egész Európára veszélyes rakétát vetett be Moszkva, céldátumot mondott Trump a háború lezárására – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az európai atomhatalmak ejtőernyősöket küldenének Ukrajnába: már készülnek a bevetésre
Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra.
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
Mintegy tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg Lengyelországban, és a közeljövőben nem várható a létszám csökkentése – jelentette ki Andrej Ordas, Oroszország lengyelországi ügyvivője a TASzSz hírügynökségnek adott interjújában.
8,1 milliárd dolláros hitelkeretet hagyott jóvá Ukrajnának az IMF
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) végrehajtó igazgatótanácsa egy 8,1 milliárd dolláros négyéves, 8,1 milliárd dollár értékű kibővített hitelkeretet (EFF) hagyott jóvá. Ennek első részlete hamarosan megérkezik Kijevbe.
Az első részlet, mintegy 1,5 milliárd dollár, hamarosan megérkezik Ukrajnába. A forrásokat a költségvetési hiány finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására fogják felhasználni
- mondta el a miniszterelnök-helyettes, Julija Szviridenko.
(RBK)
Tegnapi háborús híreink
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Így tesznek önzővé minket a pénz szimbólumai - Mindent a tudatalattink irányít?
Újszászi Bogár Lászlót, a neves meggyőzéskutatót kérdeztük.
Kongatják a vészharangot: nagy baj lehet a magánhitelekkel, "Enron-típusú" trükközés zajlik
Egy hárommilliárd dollárt kezelő amerikai fedezeti alap figyelmeztet.
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
A reggeleken még csípős hidegre számíthatunk.
Káosz az országban, Amerika 10 millió dollárt adna, ha a másik drogkartellt is segítene valaki kiiktatni
A másik nagy mexikói kartellre fenik a fogukat.
Egy hét alatt több mint 55 ezer magyar fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel
Összesen 246 500-an keresték fel orvosukat.
Zelenszkij bejelentette, hol és mikor lesz a következő háromoldalú béketárgyalás!
A genfi egyeztetés a jelek szerint eredményesnek bizonyult.
Megszavazták Európa egyik legerősebb országában: jelentősen kibővítik a haderő jogköreit
A drónok elfogása és megsemmisítése a cél.
Ők voltak a tőzsde legjobbjai 2025-ben
Idén is megrendezésre került a BÉT Legek díjátadó.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre
A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Ki járhat jól egy esetleges konszolidációval?