Évekig porosodott a raktárban, most Ukrajnába küldik: régi fegyver tér vissza a harctérre

A 2026. február 27-én nyilvánosságra került döntés értelmében az átadásra szánt járműveket a tartalékállományból hívták elő és újították fel. Bár a pontos darabszámot nem közölték, az információt az A-129 Mangusta nevű forrás szellőztette meg. Ez a forrás korábban a B1 Centauro harckocsivadászok ukrajnai szállításáról is elsőként számolt be, ami azóta megerősítést nyert, így az értesülés megbízhatónak tekinthető.

Another development in terms of aid I’m happy to share, Italy is sending to Ukraine the SIDAM-25 anti aircraft platform. This info coming from the same source who revealed that the B1 Centauro was being sent. No idea how many specifically, but enough for 3 batteries. pic.twitter.com/UrC4BQsDkR https://t.co/UrC4BQsDkR — A-129 Mangusta (@NichoConcu) February 27, 2026

A SIDAM-25 egy hidegháborús, olasz fejlesztésű önjáró légvédelmi eszköz, amelyet az amerikai M113A1 páncélozott szállító harcjármű alvázára építettek.

Fő fegyverzetét négy darab 25 milliméteres Oerlikon gépágyú alkotja, amelyekkel 2,5 kilométeres hatótávolságon belül képes a légtérvédelem biztosítására.

A típust évekkel ezelőtt kivonták az olasz haderő aktív állományából, és azóta raktáron tartották, ezért a szállítást megelőzően a járművek nagyjavításon estek át.

A címlapkép illusztráció, egy Gepard önjáró légvédelmi löveg gépágyúja látható rajta. Címlapkép forrása: Getty Images