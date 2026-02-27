  • Megjelenítés
Évekig porosodott a raktárban, most Ukrajnába küldik: régi fegyver tér vissza a harctérre
Globál

Évekig porosodott a raktárban, most Ukrajnába küldik: régi fegyver tér vissza a harctérre

Portfolio
Olaszország jóváhagyta a SIDAM-25 típusú önjáró légvédelmi rendszerek átadását Ukrajnának. A szállítmány legalább három rövid hatótávolságú légvédelmi üteg felállításához elegendő járművet tartalmaz, amelyek elsősorban az alacsony magasságban repülő drónok elleni védelmet erősíthetik - számolt be az Army Recognition.

A 2026. február 27-én nyilvánosságra került döntés értelmében az átadásra szánt járműveket a tartalékállományból hívták elő és újították fel. Bár a pontos darabszámot nem közölték, az információt az A-129 Mangusta nevű forrás szellőztette meg. Ez a forrás korábban a B1 Centauro harckocsivadászok ukrajnai szállításáról is elsőként számolt be, ami azóta megerősítést nyert, így az értesülés megbízhatónak tekinthető.

A SIDAM-25 egy hidegháborús, olasz fejlesztésű önjáró légvédelmi eszköz, amelyet az amerikai M113A1 páncélozott szállító harcjármű alvázára építettek.

Fő fegyverzetét négy darab 25 milliméteres Oerlikon gépágyú alkotja, amelyekkel 2,5 kilométeres hatótávolságon belül képes a légtérvédelem biztosítására.

A típust évekkel ezelőtt kivonták az olasz haderő aktív állományából, és azóta raktáron tartották, ezért a szállítást megelőzően a járművek nagyjavításon estek át.

A címlapkép illusztráció, egy Gepard önjáró légvédelmi löveg gépágyúja látható rajta. Címlapkép forrása: Getty Images

