Megszólalt Bill Clinton az egész Amerikát lázban tartó botrányról: „nem láttam semmit”

Clinton előre elkészített nyilatkozatában közölte: nem szállt volna fel Epstein magánrepülőgépére, ha tudott volna a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális célú emberkereskedelemről. Hozzátette, hogy ilyen információ birtokában azonnal feljelentést tett volna.
Azért vagyunk itt, mert ő mindenkitől ilyen jól és ilyen sokáig rejtette el a tevékenységét
– fogalmazott Clinton. A volt elnök a 2000-es évek elején, mandátumának lejárta után többször is igénybe vette Epstein gépét, még a milliárdos 2008-as elítélése előtt. Az Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentumok között olyan fotók is szerepelnek, amelyeken Clinton kitakart arcú nők társaságában látható.
Nem láttam semmit, nem csináltam semmi rosszat
– jegyezte meg Bill Clinton, aki 1993 és 2001 között volt az Egyesült Államok elnöke.
Clinton meghallgatására egy nappal felesége, Hillary Clinton vallomástétele után került sor. A volt külügyminiszter csütörtökön hét órán keresztül állt a bizottság rendelkezésére. Elmondása szerint nem emlékszik rá, hogy valaha találkozott volna Epsteinnel. Hozzátette, hogy az ülés során UFO-król és egy 2016-os összeesküvés-elméletről is kérdezték.
A bizottság republikánus elnöke, James Comer kentuckyi képviselő közölte, hogy a volt elnököt az igazságügyi tárca által közzétett fényképekről, valamint az Epstein és a Clinton házaspár jótékonysági alapítványa közötti kapcsolatról is kérdezik majd. Comer többször hangsúlyozta, hogy a Clintonokat nem vádolják bűncselekménnyel. A házaspár azt követően egyezett bele a tanúvallomásba, hogy kilátásba helyezték ellenük a kongresszus megsértése miatti eljárást. A meghallgatásra New York állambeli otthonuk közelében került sor.
Címlapkép forrása: JP Yim/Getty Images for Clinton Global Initiative
