Megszólaltak a hírszerzők: kiderült, tényleg létezik-e a fegyver, amitől az Egyesült Államok tart

Trump pár napja arról beszélt: azért is fontolgatja jelenleg, hogy megtámadja Iránt, mert a perzsa állam hamarosan olyan interkontinentális rakétát fejleszthet, amely eléri az Egyesült Államokat is, illetve most is rendelkeznek olyan fegyverrel, amely Európára veszélyes.

A Reuters három hírszerzési forrásra hivatkozva azt írja:

Trump kijelentése túlzó, de nem teljesen alaptalan.

A lap azt írja: még mindig helytálló az a 2025-ben kiadott hírszerzési jelentés, melyben azt írta az Egyesült Államok Védelmi Hírszerzési Ügynöksége (DIA), hogy 2035-re Irán fejleszthet interkontinentális ballisztikus rakétát a meglévő műholdak hordozására alkalmas rakétáiból.

Címlapkép forrása: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images