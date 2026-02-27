  • Megjelenítés
Megszólaltak a hírszerzők: kiderült, tényleg létezik-e a fegyver, amitől az Egyesült Államok tart
Megszólaltak a hírszerzők: kiderült, tényleg létezik-e a fegyver, amitől az Egyesült Államok tart

Donald Trump amerikai elnök túlzott, amikor azt mondta, hogy Irán hamarosan olyan fegyvert fejleszthet, amely az Egyesült Államokat is eléri, ugyanakkor az elnök kijelentése nem teljesen alaptalan – írja a Reuters hírszerzési forrásokra hivatkozva.

Trump pár napja arról beszélt: azért is fontolgatja jelenleg, hogy megtámadja Iránt, mert a perzsa állam hamarosan olyan interkontinentális rakétát fejleszthet, amely eléri az Egyesült Államokat is, illetve most is rendelkeznek olyan fegyverrel, amely Európára veszélyes.

A Reuters három hírszerzési forrásra hivatkozva azt írja:

Trump kijelentése túlzó, de nem teljesen alaptalan.

A lap azt írja: még mindig helytálló az a 2025-ben kiadott hírszerzési jelentés, melyben azt írta az Egyesült Államok Védelmi Hírszerzési Ügynöksége (DIA), hogy 2035-re Irán fejleszthet interkontinentális ballisztikus rakétát a meglévő műholdak hordozására alkalmas rakétáiból.

Címlapkép forrása: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

