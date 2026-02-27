  • Megjelenítés
Megszületett a megállapodás Oroszország és Ukrajna között: tűzszünet lesz, ameddig meg nem javítják a súlyosan sérült vezetéket
Megszületett a megállapodás Oroszország és Ukrajna között: tűzszünet lesz, ameddig meg nem javítják a súlyosan sérült vezetéket

Ukrajna és Oroszország helyi tűzszünetben állapodott meg a zaporizzsjai atomerőművet ellátó nagyfeszültségű távvezeték javításának idejére – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

A NAÜ közvetítésével létrejött megállapodás célja a zaporizzsjai erőmű 330 kV-os tartalék távvezetékének helyreállítása. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója arról is beszámolt, hogy a munkálatok térségében aknamentesítés zajlik, ezzel biztosítva a karbantartó csapatok biztonságos hozzáférését. Az elmúlt hónapokban

már több hasonló, helyi tűzszünetet hirdettek, amelyek ideje alatt a szakemberek a sérült vezetékeket javították meg.

Grossi korábban arról tájékoztatott, hogy az ügynökség januárban egyeztetéseket kezdett egy ideiglenes tűzszüneti övezet kialakításáról. A terv szerint ez a zaporizzsjai erőmű sérült 330 kV-os kapcsolóállomásától számított mintegy tíz kilométeres körzetet érintené.

A harcok következtében az utolsó 330 kV-os tartalék távvezetéket is lekapcsolták, így az erőmű jelenleg egyetlen működő, 750 kV-os vezetéken keresztül kapcsolódik a hálózathoz. Tavaly december 30-án fejeződött be egy korábbi, szintén

a NAÜ által kieszközölt tűzszünet keretében végzett kritikus javítás az erőmű közelében húzódó vezetéken.

Közzétették a kockázati készültségi tervet: ez vár ránk, ha megtámadják Magyarország energiahálózatát

