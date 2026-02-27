Megszületett a megállapodás Oroszország és Ukrajna között: tűzszünet lesz, ameddig meg nem javítják a súlyosan sérült vezetéket

Ukrajna és Oroszország helyi tűzszünetben állapodott meg a zaporizzsjai atomerőművet ellátó nagyfeszültségű távvezeték javításának idejére – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

A NAÜ közvetítésével létrejött megállapodás célja a zaporizzsjai erőmű 330 kV-os tartalék távvezetékének helyreállítása. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója arról is beszámolt, hogy a munkálatok térségében aknamentesítés zajlik, ezzel biztosítva a karbantartó csapatok biztonságos hozzáférését. Az elmúlt hónapokban

már több hasonló, helyi tűzszünetet hirdettek, amelyek ideje alatt a szakemberek a sérült vezetékeket javították meg.

Another IAEA-brokered local ceasefire is now in effect to enable restoration of the 330 kV backup power supply to the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. "Demining activities are ongoing to ensure safe access for the repair teams," Director General @RafaelMGrossi said.

Grossi korábban arról tájékoztatott, hogy az ügynökség januárban egyeztetéseket kezdett egy ideiglenes tűzszüneti övezet kialakításáról. A terv szerint ez a zaporizzsjai erőmű sérült 330 kV-os kapcsolóállomásától számított mintegy tíz kilométeres körzetet érintené.

A harcok következtében az utolsó 330 kV-os tartalék távvezetéket is lekapcsolták, így az erőmű jelenleg egyetlen működő, 750 kV-os vezetéken keresztül kapcsolódik a hálózathoz. Tavaly december 30-án fejeződött be egy korábbi, szintén

a NAÜ által kieszközölt tűzszünet keretében végzett kritikus javítás az erőmű közelében húzódó vezetéken.

