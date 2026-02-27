Milliószámra özönlenek a bevándorlók Európába, Magyarországra is meglepően sokan jönnek

Az Unió egészét tekintve 2024-ben ezer lakosra 9,2 nem uniós bevándorló jutott, ám a tagállamok között jelentős eltérések tapasztalhatók. A lakosságarányos bevándorlás tekintetében – az uniós és harmadik országbeli származási helyeket egyaránt figyelembe véve – Málta áll az élen, ahol ezer lakosra 60 bevándorló jutott, ezt követi Ciprus (42) és Luxemburg (38).

A rangsor másik végén Szlovákia áll, ahol ezer lakosra mindössze egyetlen bevándorló jutott. Franciaország szintén az alacsony bevándorlási rátájú országok közé tartozik (6), míg Olaszország, Lettország, Bulgária és Lengyelország egyaránt 8-as értéket regisztrált.

Magyarország hátulról a 7. helyezést szerezte meg, összesen 88 ezer bevándorlóval (ezer lakosonként 9,22 fő),

ami meglepő eredménynek tűnhet annak fényében, hogy a kormányzat évek óta nyíltan a bevándorlás ellenében politizál.

A 2024-ben bevándorlók száma 1000 lakosra vetítve. Forrás: Eurostat.

A tagállamok túlnyomó többségében a harmadik országból érkezők száma meghaladta a más uniós országból áttelepülőkét. Mindössze két kivétel akadt: Luxemburgban a bevándorlók 85,5 százaléka más uniós tagállamból érkezett, míg Romániában ez az arány 56 százalék volt.

Az Európai Unión kívülről érkező bevándorlók legmagasabb arányát Csehországban (87 százalék), Olaszországban (86,2 százalék) és Spanyolországban (84,5 százalék) mérték 2024-ben. Magyarországra megközelítőleg fele-fele arányban érkeztek az unión kívülről és belülről a bevándorlók, ugyanakkor az EU-n belüli országból érkezők aránya hazánkban volt a hatodik legmagasabb.

A bevándorlók megoszlása a kibocsátó ország elhelyezkedése szerint, 2024. Forrás: Eurostat.

Címlapkép forrása: Shutterstock