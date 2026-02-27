Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza

A pénteki csapások előzménye, hogy csütörtök éjjel az afgán hadsereg átlépte a határt, és saját állítása szerint több mint egy tucat pakisztáni katonai állást foglalt el. A tálib vezetés ezt a lépést a korábbi pakisztáni légicsapásokra adott megtorlásként értékelte. Kabul belvárosában péntek reggel legalább három robbanás hallatszott, ám a pontos célpontokról és az áldozatok számáról egyelőre nincs megerősített információ. Pakisztán a főváros mellett Kandahárban és egy délkeleti afgán tartományban is hajtott végre támadásokat.

A felek eltérő adatokat közöltek a veszteségekről. Az afgán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a csütörtöki határtámadásban 55 pakisztáni katona vesztette életét, míg saját veszteségeiket nyolc halottra és tizenegy sebesültre becsülték. Ezzel szemben Pakisztán mindössze két saját halottról és három sebesültről számolt be, ugyanakkor 36 afgán harcos likvidálását jelentette be. Iszlámábád határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket is, melyek szerint pakisztáni katonák estek volna fogságba.

Havadzsa Muhammad Aszif pakisztáni védelmi miniszter az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében nyílt háborút hirdetett Afganisztán ellen.

A tárcavezető azzal vádolta a tálibokat, hogy a NATO-csapatok kivonulását követően a világ minden tájáról toboroztak fegyvereseket, és a regionális stabilitás megteremtése helyett a terrorizmus exportjával foglalkoznak. Sahbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök kijelentette, hogy országa fegyveres erői képesek eltaposni a támadókat. Az afgán kormányzat egyelőre nem reagált ezekre a nyilatkozatokra.

A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok az elmúlt hónapokban drasztikusan megromlottak. A tavaly októberi, mindkét oldalon több mint hetven halálos áldozatot követelő összecsapások óta a szárazföldi határátkelők többségét lezárták. A Katar és Törökország közvetítésével októberben megkötött tűzszünet egyre ingatagabbnak bizonyult, a tartós megállapodást célzó tárgyalások pedig nem vezettek eredményre.

A torhami határátkelőnél megkezdődött egy menekülttábor evakuálása, miután a pakisztáni csapások következtében tizenhárom civil – köztük nők és gyermekek – életét vesztette. A pakisztáni oldalon szintén menekülésre kényszerültek a határ menti lakosok, a visszatelepülésre váró afgán menekülteket pedig biztonságosabb helyszínekre szállították. António Guterres ENSZ-főtitkár a polgári lakosság védelmére szólította fel a feleket, egyúttal arra kérte őket, hogy diplomáciai úton rendezzék nézeteltéréseiket. Pakisztán és Afganisztán a 2611 kilométer hosszú Durand-vonal mentén határos egymással, amelyet azonban

Afganisztán hivatalosan soha nem ismert el államhatárként.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images